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Новости спорта

11 апреля 2016, 20:59

Столичный ЦСКА вышел вперед в серии с "Металлургом"

ЦСКА КХЛ Металлург новости спорта Кубок Гагарина

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Столичные армейцы выиграли третий матч в финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". Подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед в серии со счетом 2:1.

Поединок завершился со счетом 3:2. Матч получился остросюжетным. Во втором периоде хозяева вышли вперед благодаря точному броску Даниса Зарипова.

В третьей двадцатиминутке ЦСКА перехватил инициативу и за две минуты сумел забросить две шайбы усилиями Стефана да Косты и Никиты Зайцева. Первый гол получился курьезным – форвард просто щелкнул из центральной зоны, но голкипер "Металлурга" Кошечкин непостижимым образом не справился с этим броском.

"Магнитка" отыгралась за 17 секунд до сирены. Ян Коварж замкнул передачу партнера с "пятака".

Однако в овертайме удача улыбнулась москвичам. Да Коста оформил дубль, реализовав большинство.

Следующий поединок состоится 13 апреля в Магнитогорске.

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