Вперед к московскому дерби: полуфиналы Западной конференции Кубка Гагарина

12 марта стартуют полуфиналы Западной конференции – квартет сильнейших команд Запада включится в борьбу за Кубок Гагарина. О перспективах каждой из команд и третьем "крестовом походе" СКА – в нашем материале.

СКА – "Динамо"

Обычно любые превью начинаются с обзора противостояния с участием победителя конференции. Но не в этом случае, ведь болельщикам выпало счастье лицезреть серию между непримиримыми соперниками – СКА и "Динамо". Впрочем, с чьей стороны присутствует непримиримость?

Наверное, нет ни одной другой команды, которую столь не любили бы поклонники СКА. "Динамо" – это вечный камень преткновения для петербургских армейцев, "бело-голубые" постоянно ставят палки в колеса коллективу из Северной столицы, что и продемонстрировали в этом сезоне. Из четырех матчей "регулярки" все четыре остались за подопечными Харийса Витолиньша. Тезис "нет Знарка – конец победам "Динамо" оказался совершенно неубедительным. Москвичи превзошли СКА и дома, и в гостях. А уж чувствительное ноябрьское поражение со счетом 1:4 армейцам забыть будет крайне сложно.

В серии плей-офф Кубка Гагарина жребий дважды сводил "бело-голубых" со СКА. Вспоминать об этом в Санкт-Петербурге очень не любят: оба раза коллектив с берегов Невы был нещадно бит москвичами. В сезоне 2011/2012 "красно-синие" были биты в финале Западной конференции со счетом 4 : 0. Причем только в первом поединке дело дошло до овертайма.

Следующая встреча произошла год спустя, снова в финале конференции. "Динамо" сразу же взяло быка за рога и организовало себе комфортный отрыв 3:0, выиграв в том числе два матча в Санкт-Петербурге. Дальнейшее было уже делом техники, СКА сумел дважды добиться победы, но на большее сил у петербуржцев не хватило. Таким образом, в плей-офф на восемь побед "Динамо" приходится только два выигрыша СКА.

Составы команд с тех пор претерпели значительные изменения. СКА несколько отошел (но не полностью) от привычной тактики подписания контрактов со звездами любой ценой – сказалось влияние кризиса. В этом сезоне "красно-синие" не сделали каких-то потрясающих воображение приобретений, сохранив имевшийся задел. У руля встал Вячеслав Быков, которому поставили задачу превратить наконец россыпь звезд в единый коллектив. Однако первую задачу на сезон – чемпионство – армейцы уже не выполнили. Первым клубом "регулярки" стал обновивший в межсезонье полсостава ЦСКА. А СКА вынужден был довольствоваться второй строчкой в турнирной таблице, незначительно опередив "Динамо" и "Йокерит".

Сумеют ли "бело-голубые" взять быка за рога и на этот раз? Если очень грамотно выстроенной защите москвичей удастся сдержать Артемия Панарина и Илью Ковальчука с компанией – то, скорее всего, сумеют за счет большей сбалансированности состава. Кроме того, явно поймал кураж динамовский голкипер Александр Лазушин, а уверенная игра вратаря в серии плей-офф – это половина победы.

Мнение эксперта Некоторые игроки СКА не очень соответствуют планам по завоеванию Кубка Гагарина. Безусловно, в составе команды достаточно замечательных хоккеистов, но для борьбы за Кубок Гагарина нужно обладать идеальным подбором исполнителей во всех линиях. Этому гораздо больше соответствует "Динамо", чем СКА. Поэтому если армейцы не выиграют оба стартовых матча в Санкт-Петербурге, на их надеждах можно будет, по сути, ставить крест. "Динамо" их уже не отпустит. Если СКА хочет на что-то рассчитывать, ему надо стартовать с места в карьер. Кроме того, СКА испытал определенные трудности в серии с "Торпедо". При счете 1:1 в серии был матч в Нижнем, где "Торпедо" фактически само отдало победу сопернику. 2:2, у СКА трое на площадке: реализовывай – не хочу! А "Торпедо" проворонило этот момент. Потом уже Ковальчук забил, это был переломный момент всей серии. Но он очень показателен – в плане оценки запаса прочности СКА.

Сергей Гимаев хоккейный эксперт, телекомментатор

M24.ru прогнозирует победу "Динамо" в шести матчах.

"Йокерит" – ЦСКА

На фоне противостояния непримиримых СКА и "Динамо" разборки между ЦСКА и "Йокеритом" остаются в тени. Единственной причиной тому является таинственность "Йокерита" для российского зрителя. За проведенный сезон команда еще не успела прижиться в Континентальной хоккейной лиге и стать для кого-либо принципиальным противником. Но шороху "Йокерит" навел!

Что касается ЦСКА, то стремительное возрождение некогда самого грозного клуба Советского Союза и превращение его в настоящую "Красную машину" – это главный итог текущего сезона. Независимо от результата Кубка Гагарина "красно-синие" уже чемпионы, хотя бы потому что выиграли регулярный чемпионат. Между тем в межсезонье было совершенно непонятно, к чему приведет ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

"У ЦСКА не должно быть каких-то мест, кроме первого. Для этого мы делаем команду, в которую спонсор вкладывает огромные деньги", – сказал перед началом сезона легендарный хоккеист, а ныне член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров. Планы руководства клуба полностью воплотились в жизнь, а для тог чтобы подвести черту и поставить жирный восклицательный знак, нужно сделать только одно – выиграть Кубок Гагарина.

В противостоянии с "Йокеритом" основную проблему для армейцев будет представлять защита финнов. "Джокеры" исповедуют оборонительный хоккей, умеют и любят вязать быстрых нападающих соперника. Но у ЦСКА есть серьезный козырь – мастерство исполнителей. Александр Радулов, Стефан да Коста, Игорь Григоренко – остановить таких зубров практически нереально.

В чемпионате команды провели всего два поединка друг против друга, итог 1:1. Но если "Йокерит" добился успеха в основное время, то ЦСКА сломило сопротивление финнов только в овертайме.

Мнение эксперта Радулова финны вывести из себя не смогут. Он настоящий профессионал и прекрасно знает цену ненужных удалений. Если на нем будут грубить, то это только обойдется "Йокериту" еще дороже – удалениями и дисквалификациями. В основном Александр разговаривает с судьями, а не с соперниками. А удержать его... Я думаю, никто не сможет, у него самая сильная кисть во всей лиге, никто не может, как Радулов, одной рукой столь виртуозно управляться с шайбой. У "Йокерита" будут шансы, только если они сумеют наладить игру против первого звена ЦСКА.

Сергей Гимаев хоккейный эксперт, телеведущий

Прогноз M24.ru – победа ЦСКА в пяти матчах серии.

