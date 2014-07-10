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Спорт

10 июля 2014, 17:47

Стадион ЦСКА достроят к лету будущего года

ЦСКА стадионы

Фото: ИТАР-ТАСС

Стадион московских армейцев планируется достроить к лету будущего года, сообщает "Интерфакс". Изначально предполагалось, что строительные работы на объекте завершатся в 2017 году.

Сроки возведения стадиона удастся сократить благодаря применению новой технологии работ при монтаже конструкций из железобетона. То есть, раньше их готовили непосредственно на объекте строительства, а сейчас детали заводской сборки поступают прямиком на стройплощадку.

Стадион ЦСКА возводится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы. Его строительство началось в 2007 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что темпы строительства стадиона ЦСКА существенно увеличились. В настоящее время на стройплощадке трудится 650 человек.

По окончании строительства стадион сможет вместить 30 тысяч человек и по этому показателю станет третьей ареной Москвы после "Лужников" и "Открытие Арены". В настоящее время "красно-синие" проводят свои домашние матчи на "Арене Химки".

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