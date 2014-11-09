Баскетбольный ЦСКА разгромил "Красные Крылья" в Единой лиге ВТБ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Баскетболисты столичного ЦСКА нанесли сокрушительное поражение самарским "Красным Крыльям" в матче шестого тура Единой лиги ВТБ.

Поединок, проходивший в Москве, закончился со счетом 92:51 (23:6, 29:16, 12:15, 28:14) в пользу армейцев.

Самым результативным игроком встречи с 15 очками и 5 подборами стал форвард ЦСКА Павел Коробков. У проигравших отличился центровой Каспарс Берзиньш, набравший 14 очков и сделавший 6 подборов.

В следующем матче ЦСКА 17 ноября в гостях сыграет с латвийским ВЭФом.