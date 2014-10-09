Московские армейцы разгромили ХК Сочи в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы нанесли разгромное поражение дебютанту Континентальной хоккейной лиги - ХК Сочи. Поединок завершился со счетом 6:2, причем обе шайбы сочинцы забросили в третьем периоде.

С самого начала матча "красно-синие" захватили инициативу. Армейцы обрушили настоящий вал атак на ворота Томаша Пепперле и быстро добились своего.

К первому перерыву москвичи вели 2:0, к третьему периоду уже увеличили преимущество до четырех шайб. У армейцев абсолютно все получалось, на радость зрителям они забивали голы на любой вкус - и дальними бросками, и после сольных действий.

В третьем периоде команды забросили по две шайбы. Итоговый счет встречи - 6:2 в пользу ЦСКА. В составе победителей дублями отметились Стефан да Коста и Сергей Андронов, а Владимир Жарков и Игорь Григоренко отличились по разу. У сочинцев автором всех шайб стал Кори Эммертон.

Таким образом, армейцы одерживают одиннадцатую победу подряд и остаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции.