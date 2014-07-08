Французский баскетболист подпишет контракт с московским ЦСКА

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Французский защитник Нандо де Коло, последние два сезона отыгравший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), согласился подписать контракт с московским ЦСКА, сообщает Р-Спорт.

Де Коло отклонил вариант с двухлетним контрактом с "Торонто". По данным СМИ, 27-летнего баскетболиста устроило предложение армейского клуба - 3 миллиона евро за два года.

Француз дебютировал в НБА в составе "Сан-Антонио", в сезоне-2013/14 его обменяли в "Торонто". В составе "Рэпторс" де Коло провел 21 встречу, набирая по 3,1 очка, совершая 1,3 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.