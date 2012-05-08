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Спорт

08 мая 2012, 20:10

ЦСКА вернулся на второе место в чемпионате

ЦСКА Кубань матчи

Фото: официальный сайт РФПЛ


Московский ЦСКА сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" в матче 43-го тура премьер-лиги. Матч, проходивший в Лужниках, завершился со счетом 0:0.

Игра протекала в вялом темпе с территориальным преимуществом ЦСКА, но за первые полчаса команды создали только два опасных момента. На 5-й минуте Маркос Пиццелли, уйдя от Березуцкого, вышел один на один с Игорем Акинфеевым, но не смог переиграть голкипера. Хозяева, контролировавшие мяч, ответили лишь на 22-й минуте, когда Александр Беленов не без труда парировал удар Зорана Тошича из-за пределов штрафной.

В перерыве на поле "Лужников" вышел экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, покинувший в январе армейский клуб и перешедший в бразильский "Фламенго". Южноамериканского футболиста, с 2004 до 2011 года защищавшего "красно-синие" цвета, болельщики встретили овацией, сообщает РИА Новости.

Второй тайм прошел в таком же темпе. Лишь на 73-й минуте после ввода мяча из аута Пиццелли ушел от Березуцкого и пробил с убойной позиции, но Акинфеев спас команду. Тут же армейцы ответили контратакой, в ходе которой Секу Олисе сделал с левого фланга заброс в центр штрафной, откуда никем не прикрытый вышедший на замену Томаш Нецид пробил чуть выше перекладины. А на 79-й минуте дальний удар со штрафного в исполнении Зорана Тошича пришелся рядом со штангой. Через 6 минут метров с 30-ти мощно пробил Павел Мамаев - Беленов не без труда перевел мяч на угловой. Последним шансом вырвать победу был удар с линии штрафной Понтуса Вернблума на 92-й минуте, но Беленов вновь не подвел "Кубань".

Армейцы, набравшие 73 балла, в последнем туре сыграют в Казани с "Рубином". Догнать "красно-синих" могут "Спартак" (72 балла, матч с "Локомотивом") и "Динамо" (71 очко, игра в Краснодаре с "Кубанью").

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