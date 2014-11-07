ЦСКА обыграл "Уникаху" и одержал четвертую победу в Евролиге

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА в матче четвертого тура баскетбольной Евролиги обыграл испанскую "Уникаху" и продлил свою победную серию до 4-х побед. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 95:85.

Первая половина игры прошла с преимуществом "красно-синих" и на большой перерыв команды ушли при счете 52:39 в пользу армейцев. Однако в третьей четверти испанцы заиграли плотнее в обороне, что сразу стало доставлять ЦСКА немало проблем.

К началу заключительной десятиминутки гости смогли сократить отставание практически до минимума, но в четвертой четверти ЦСКА все-таки удалось довести матч до победы.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Милош Теодосич, оформивший "дабл-дабл" (27 очков+10 передач). У гостей больше всех очков набрал Джейсон Грэйнджер (20 очков+10 передач).

"Красно-синие" стали единоличными лидерами группы В, одержав четыре победы в четырех матчах.