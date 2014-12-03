ЦСКА забросил девять шайб "Северстали"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы одержали разгромную победу над череповецкой "Северсталью" в матче КХЛ. Подопечные Дмитрия Квартальнова отправили в ворота соперника девять шайб, пропустив лишь одну.

Судьба встречи была решена уже в первом периоде, в котором голкипер "Северстали" Якуб Штепанек достал из сетки своих ворот четыре шайбы. Гости сумели отличиться лишь раз.

Во второй двадцатиминутке ЦСКА забросил одну шайбу, но в заключительном периоде "красно-синие" не оставили камня на камне от обороны соперника, забив еще четыре гола.

Героем встречи стал Стефан да Коста, оформивший хет-трик. На счету Симона Яльмарссона две шайбы, а Ян Муршак, Максим Мамин, Дамир Жафяров и Богдан Киселевич отличились по разу. Единственную шайбу "Северстали" провел Евгений Монс.

Таким образом, ЦСКА одерживает 11-ю победу подряд и остается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы набрали 83 очка и на четыре балла опережают своих конкурентов из Санкт-Петербурга.