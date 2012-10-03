Игрок ЦСКА Алан Дзагоев дисквалифицирован на пять матчей

Алан Дзагоев. Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно вердикту Российского футбольного союза (РФС), футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пропустит пять следующих матчей.

Это решение было принято 3 октября на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам десятого тура Чемпионата России среди команд Премьер-Лиги.

Напомним, 30 сентября в ходе матча ЦСКА-Динамо Алан Дзагоев решил наказать противника Люка Уикшира за грубую игру и ударил его. За это "армейца" удалили с поля.

После этого РФС принял решение дисквалифицировать спортсмена на четыре матча "за агрессивное поведение". Кроме того, для него отменяется предыдущее решение о приостановке спортивной санкции. "Приостановленная часть спортивной санкции – один матч – добавляется Алану Дзагоеву путем сложения к спортивной санкции, вынесенной за совершение нового дисциплинарного нарушения", - сообщается на сайте РФС.

Напомним, за удаление с матча ЦСКА-Амкар 28 июля Дзагоев получил три игры дисквалификации. Однако после пропуска двух игр наказание было заменено на условное с испытательным сроком в три месяца. Но, согласно решению контрольно-дисциплинарного комитета, футболист не выдержал это испытание.