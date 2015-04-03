Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2015, 22:00

Спорт

Столичный ЦСКА уступил питерским одноклубникам в матче плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ТАСС

Московские армейцы потерпели второе поражение подряд в полуфинальной серии Кубка Гагарина от СКА. Встреча завершилась со счетом 2:6.

Начало матча стало практически копией предыдущего поединка между этими командами. К середине первого периода гости вели со счетом 2:0. Сначала москвичей наказал за недисциплинированность Артемий Панарин, а затем Евгений Дадонов оказался совсем один перед воротами ЦСКА и послал шайбу в сетку.

Второй период начался с быстрой шайбы Александра Радулова. Лидер москвичей реализовал большинство, отправив снаряд мимо Коскинена.

Затем команды обменялись голами. Андрей Кутейкин застал врасплох Кевина Лаланда броском с половины зоны, а Стефан да Коста реализовал "лишнего" выстрелом в одно касание.

Однако под занавес периода Дадонов оформил дубль. Сначала форвард СКА убежал от защитников, а затем хладнокровно переиграл Лаланда.

Вскоре настала очередь Панарина отметиться дублем. Гости убежали в контратаку "два в одного" и Панарину оставалось только не промахнуться по пустым воротам - 5:2.

ЦСКА пошел "ва-банк" и заменил Лаланда на шестого полевого игрока за 6 минут до конца поединка, однако никаких дивидендов подопечным Дмитрия Квартальнова это не принесло. Более того, они быстро получили шестую шайбу - Антон Бурдасов перехватил снаряд и без помех отправил его в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии ЦСКА - СКА становится 3:2 в пользу москвичей. Следующий поединок состоится в Санкт-Петербурге 5 апреля.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА СКА Кубок Гагарина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика