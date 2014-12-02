Столичные армейцы одержали волевую победу над пермским "Амкаром"

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Московский ЦСКА одержал волевую победу над пермским "Амкаром". Армейцы уступали по ходу матча, но нашли в себе силы отыграться и выиграть встречу со счетом 2:1.

Счет на 15-й минуте поединка открыли пермяки. Сослан Таказов ударом из пределов штрафной застал врасплох Игоря Акинфеева и вывел свою команду вперед.

Первый тайм остался за гостями. Во второй сорокапятиминутке "красно-синие" обрушили шквал атак на ворота "Амкара". Благодаря активности полузащиты и нападения москвичей, ЦСКА удалось добиться необходимого результата.

Героем встречи стал Роман Еременко. Сначала он сравнял счет дальним ударом, а уже в добавленное время мастерски распорядился моментом, который создал его одноклубник Муса, и принес "красно-синим" победу.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набирают 31 очко и выходят на второе место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. От идущего первым "Зенита" армейцев отделяет 4 очка.