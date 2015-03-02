Форма поиска по сайту

02 марта 2015, 22:00

Спорт

Армейцы одолели ХК Сочи в третьем матче серии плей-офф

Фото: ТАСС

Московские армейцы повели со счетом 3:0 в серии плей-офф против ХК Сочи. В третьем поединке серии подопечные Дмитрия Квартальнова одержали гостевую победу - 2:1.

Стоит отметить, что уже на 5-й минуте встречи Михаил Анисин вывел сочинцев вперед. "Красно-синие" оказались в положении догоняющих.

Однако в последующих двух периодах шайбы Александра Радулова и Евгения Короткова принесли победу москвичам.

Таким образом, армейцы одерживают третью победу подряд в серии с ХК Сочи. Для выхода в следующую стадию турнира "красно-синим" достаточно выиграть еще один матч.

Следующий поединок между этими командами состоится 3 марта в Сочи.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина

