Армейцы одолели ХК Сочи в третьем матче серии плей-офф

Фото: ТАСС
Московские армейцы повели со счетом 3:0 в серии плей-офф против ХК Сочи. В третьем поединке серии подопечные Дмитрия Квартальнова одержали гостевую победу - 2:1.
Стоит отметить, что уже на 5-й минуте встречи Михаил Анисин вывел сочинцев вперед. "Красно-синие" оказались в положении догоняющих.
Однако в последующих двух периодах шайбы Александра Радулова и Евгения Короткова принесли победу москвичам.
Таким образом, армейцы одерживают третью победу подряд в серии с ХК Сочи. Для выхода в следующую стадию турнира "красно-синим" достаточно выиграть еще один матч.
Следующий поединок между этими командами состоится 3 марта в Сочи.