Баскетболисты ЦСКА проиграли "Фенербахче" в матче Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше Евролиги. В гостевом матче подопечные Мессины уступили турецкому "Фенербахче-Улкеру" со счетом 60:86.

ЦСКА неудачно начал встречу и после первой четверти проигрывал "Фенербахче" - 16:26.

Обычно "красно-синие" разыгрываются во второй-третьей четвертях, но на этот раз получилось иначе - хозяева продолжали наращивать преимущество.

Заключительную десятиминутку ЦСКА проиграл со счетом 13:25. Итоговый результат - 86:60 в пользу турецкого клуба.

Самым результативным в составе москвичей стал Мицов, набравший 20 очков.

Отметим, что это первое поражение ЦСКА в Евролиге 2013/2014. Армейцы занимают второе место в группе А с двумя победами и поражением, уступая только "Фенербахче".