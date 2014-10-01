Сидим дома: антирекорды российских клубов в еврокубках

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

30 сентября московский ЦСКА потерпел второе поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз "красно-синие" проиграли на своем поле одной из лучших команд Европы - мюнхенской "Баварии" - со счетом 0:1. Однако этот результат примечателен не только фиаско ЦСКА. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев установил новый антирекорд Лиги чемпионов. Страж ворот пропустил в 23-м матче турнира кряду, перекрыв свое собственное "достижение". Сетевое издание M24.ru решило вспомнить самые известные антирекорды и поражения российских клубов в еврокубках.

"Спартак" и 18 пропущенных мячей

Свой знаменитый антирекорд "народная команда" установила 12 лет назад. В сезоне 2002/2003 "Спартак" в Лиге чемпионов был не лучшей командой России, а непонятно чем. В одной группе с "красно-белыми" играли испанская "Валенсия", швейцарский "Базель" и английский "Ливерпуль". В шести поединках москвичи забили всего лишь один мяч, а пропустить умудрились восемнадцать голов, не набрав, соответственно, ни одного очка.

Этот "выдающийся" результат до сих любят вспоминать болельщики других российских команд. И это несмотря на то, что совсем недавно спартаковский антирекорд был побит. В сезоне 2011/2012 загребское "Динамо" сместило "Спартак" с этого "пьедестала". Хорваты также проиграли все шесть игр, но разница мячей была еще более впечатляющей - 3 забитых и 22 пропущенных.

Добавим, что единственный гол в провальном лигочемпионском сезоне за "Спартак" забил Александр Данишевский. После столь позорного выступления в Лиге чемпионов "Спартак" вернулся в элиту европейского футбола лишь через четыре года.

"Зенит" проползает в плей-офф ЛЧ

Ситуация с антирекордом петербургского "Зенита" поистине уникальна. Набрав на групповом этапе Лиги чемпионов 2013/14 всего лишь шесть очков, "сине-бело-голубые"... вышли в плей-офф. За последние 20 лет никому не удавалось оказаться весной в числе 16 лучших клубов Европы с шестью баллами в очковом багаже после старта турнира.

Подопечные Лучано Спалетти (тренировавшего тогда "Зенит") начали групповой этап с поражения в Мадриде от "Атлетико" - 1:3. После этого в первом домашнем матче клуб с берегов Невы не смог обыграть "Аустрию", играя, правда, в меньшинстве большую часть матча.

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

Принято считать, что определяющими в Лиге чемпионов являются третий и четвертый туры - когда команды играют сдвоенные поединки. "Зениту" выпало провести два матча с главным конкурентом по группе - "Порту". Российский клуб смог выиграть на португальской земле, а дома свел матч к ничейному результату. Затем питерцы на своем поле сыграли вничью с "Атлетико" и перед заключительным туром "Зениту" нужно было просто-напросто выступить не хуже "Порту".

Но "сине-бело-голубые" потерпели крупное поражение от "Аустрии" (1:4), однако на счастье петербургских болельщиков португальцы проиграли в Испании, что позволило "Зениту" пролезть в 1/8 финале Лиги чемпионов.

Отметим также, что питерцы в том розыгрыше ЛЧ забили только пять голов в шести матчах. Но антирекордом турнира это не является. Так, "Рома" и "Вильяреал" выходили в плей-офф еврокубка, забив всего по три раза.

Игорь Акинфеев и голевая серия

Конечно, нельзя пройти мимо и самом свежего "антирекорда" в исполнение наших клубов, а точней - российского футболиста. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 23-м матче Лиги чемпионов кряду, перекрыв свое собственное "достижение".

На 22-й минуте встречи в ворота "красно-синих" в матче с "Баварией", который прошел накануне, был назначен пенальти. К мячу подошел Томас Мюллер и развел снаряд и Акинфеева по разным углам.

Игорь Акинфеев. Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

Неудачная серия вратаря началась еще в сезоне 2006/07. В тогдашнем розыгрыше Акинфеев пропустил в двух играх подряд. С тех пор голкипер обязательно пропускает хотя бы один мяч в каждом матче Лиги чемпионов, где принимает участие.

На данный момент число игр турнира, входящих в серию Акинфеева, достигло 23. Впрочем, оно может значительно увеличиться, поскольку в этом розыгрыше Лиги чемпионов москвичи попали в одну группу с "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ромой".

"Думали, мы этот колхоз не обыграем?"

Российские клубы имеют привычку периодически "радовать" болельщиков не только антирекордами, но запоминающимися поражениями от малоизвестных команд.

Сразу вспоминается знаменитое противостояние "Спартака" со словацким клубом "Кошице". "Красно-белые" вернулись в сезоне 1997/1998 в Лигу чемпионов после паузы длиной в год и сразу неудачно. На выезде москвичи уступили скромной команде из Словакии счетом 1:2, а дома подопечные Олега Романцева 90 минут "висели" на воротах соперника, но открыть счет так и не смогли - 0:0.

Что касается "Кошице", то маленький, но гордый словацкий клуб затем попал в одну группу с "Фейеноордом", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом", где проиграл все шесть матчей.

[html] [/html]

Свой позор есть у другого московского клуба - ЦСКА. В сезоне 2003/2004 на пути армейцев встал мало кому известный македонский клуб с устрашающим названием "Вардар". "Красно-синие" пошли дальше спартаковцев и проиграли первый матч на своем поле. В ответной игре в Скопье ЦСКА много атаковал, но забил лишь однажды, пропустив при этом один гол.

Есть легендарное поражение и на счету "Локомотива". Полупрофессиональный бельгийский клуб "Зюлте-Варегем" прервал путь "железнодорожников" в Кубке УЕФА и "отправил" в отставку тогдашнего тренера "Локо" Славолюба Муслина.

По сумме двух матчей бельгийцы выиграли 3:2 и смогли даже выйти из группы с третьего места, но затем в плей-офф уступили английскому "Ньюкаслу".

Даниил Адамов