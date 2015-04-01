СКА сократил отставание в серии с ЦСКА

Фото: ТАСС

Московские армейцы уступили санкт-петербургскому СКА в четвертом поединке полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 1:4.

Стартовый задел СКА обеспечил еще в первые десять минут игры. Сначала Патрик Торесен зажег красный свет за воротами ЦСКА броском в одно касание, затем настал черед Евгения Дадонова праздновать успех.

Во второй двадцатиминутке хозяева сумели отличиться дважды. Оба раза удача сопутствовала СКА при игре в большинстве. Шайбы на свой счет записали Вадим Шипачев и все тот же Дадонов.

Максимум, что удалось сделать москвичам в третьем периоде - отыграть одну шайбу. Гол забил Игорь Григоренко.

Таким образом, СКА удалось сократить отставание в серии. Сейчас подопечные Дмитрия Квартальнова ведут со счетом 3:1. Следующая игра состоится 3 апреля в Москве.