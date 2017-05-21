Власти Китая с 2010 по 2012 год ликвидировали около 20 информаторов ЦРУ – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Власти КНР в период с 2010 по 2012 год выявили в стране около 20 информаторов ЦРУ, нанеся таким образом серьезный урон американским разведывательным операциям, сообщает газета The New York Times.

По данным источников газеты, за два года были убиты или заключены в тюрьму 18 или 20 информаторов ЦРУ. За короткий период времени китайским властям удалось разрушить американскую разведывательную сеть, которая создавалась на протяжении нескольких лет.

Бывшие американские чиновники, с которыми удалось пообщаться изданию, охарактеризовали эти события как одну из серьезных неудач США в разведывательной сфере за несколько десятилетий.