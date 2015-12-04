На пригородных платформах установят автоматы с чаем

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Столичные власти разработали стандарт обслуживания пассажиров пригородного сообщения. Пригородные платформы в Москве и области оборудуют навесами, а полы сделают нескользкими. Рассматривается также установка вендинговых аппаратов с чаем и кофе, сообщае портал мэра и правительства Москвы.

В конкурсе по выбору компании, которая будет обслуживать пассажиров электричек победила Центральная пригородная пассажирская компания. Контракт с ней заключен на 15 лет.

В 2016 году компания планирует обновить 30 платформ, при этом на девяти из них предусмотрен капитальный ремонт. Полы на платформах будут износостойкими и нескользкими – их сделают из композитных материалов и брусчатки. На них также нанесут полосы безопасности.

После ремонта платформы оборудуют навесами и удобными скамейками. В порядок приведут ограждения и лестницы, на платформах появятся новые урны.

Новый стандарт обслуживания пассажиров также предусматривает строгие правила поведения персонала пригородных железнодорожных компаний. Они будут вежливыми с пассажирами и особенно внимательными к маломобильным гражданам.

Ожидается, что число пассажиров электричек в Москве в ближайшее время увеличится на 70–80 миллионов человек в год.

Напомним, в течение 2014-2015 годов ЦППК отремонтировала более чем 1,3 тысячи объектов пригородной инфраструктуры. Речь идет платформах, лестничных сходах, билетных кассах и навесах.