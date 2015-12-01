Пригородные поезда начнут ходить по новому расписанию с 13 декабря

Фото: m24.ru

Новый график движения пригородных поездов на 2015-2016 годы вступит в силу с 13 декабря, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Центральная ППК выпустила обновленные книжки расписаний по каждому направлению, купить их можно будет в пригородных кассах в ближайшее время.

Кроме того, с новым расписанием можно ознакомиться на сайте компании и стендах у пригородных касс.

Напомним, график движения пригородных электричек перешел на зимнее время с 25 октября.

В связи с уменьшением пассажиропотока на всех направлениях МЖД введен график, откорректированный на осенне-зимний период. Он будет действовать до 26 марта 2016 года. Самые серьезные коррективы внесены в расписание движения пригородных электропоездов Белорусского направления.

Кроме того, отменены так называемые "дачные" электрички. В основном это электропоезда, которые были назначены на пятницу и на выходные дни. Взамен них на более востребованных маршрутах назначаются другие электрички, а некоторым электропоездам продлевается маршрут следования.