ЦБ РФ отозвал лицензию у московского АкадемРусБанка

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Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Академический русский банк", сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, АкадемРусБанк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и не исполнял требования надзорного органа о представлении достоверной отчетности.

Как утверждает регулятор, руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Также с конца ноября прошлого года банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж, а также сомнительных операций с наличными.

Сейчас в АкадемРусБанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. По величине активов АкадемРусБанк на 1 января этого года занимал 642-е место в банковской системе России.

Напомним, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.