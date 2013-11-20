Компании: Бюро SPEECH

Фото: http://ru.speech-aj.su

Бюро SPEECH - одна из ведущих архитектурных мастерских России, которая специализируется на проектировании зданий и комплексов разного функционального назначения, разработке градостроительных концепций, а также создании интерьерных решений.

Было образовано в 2006 году в результате долгого сотрудничества возглавляемых Сергеем Чобаном берлинского офиса Nps Tchoban Voss и его московского представительства "Чобан и партнеры" с мастерской "С.П.Проект".

В настоящее время в мастерской работают около 200 сотрудников - архитекторы, конструкторы, инженеры и менеджеры, разрабатывающие десятки проектов для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, стран СНГ и мира.

По проектам бюро были реализованы такие знаковые проекты, как офисное здание на Ленинском проспекте, жилой дом "Гранатный,6", жилой комплекс "Грюнвальд", деловой центр "Аквамарин", "Музей архитектурной графики" в Берлине и другие.