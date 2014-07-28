На Бутырском Валу образовался затор из-за ДТП

Фото: Читатель m24.ru

На Бутырском Валу в районе дома 20 произошла авария с участием трех машин, сообщил читатель m24.ru.

Из-за ДТП на данном участке дороги затруднено движение транспорта. На место уже прибыли сотрудники ГИБДД. По информации читателя, пострадавших при аварии нет.

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