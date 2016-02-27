Завершилось шествие памяти Бориса Немцова

В центре столицы завершилось шествие в память о Борисе Немцове, убитом год назад.

По данным столичной полиции, в акции приняли участие около 7,5 тысячи человек. Мероприятие прошло без происшествий.

Из-за шествия был закрыт проезд по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также проспекту Академика Сахарова. В 16:00 движение открыли, общественный транспорт входит в обычный график работы.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

В декабре 2015 года следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Тамерлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Уголовное преследование еще одного соучастника – Беслана Шаванова в ноябре 2015 года прекращено в связи с его смертью.