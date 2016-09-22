Москвичи оценят благоустройство Бульварного кольца

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Благоустройство Бульварного кольца предложили оценить москвичам. Голосование по участку от Арбатской площади до улицы Покровка появилось в четверг на сайте проекта "Активный гражданин".

На выбор даны несколько вариантов ответов. Москвичи могут выразить полное удовлетворение итогами работ. Есть вариант и для тех, кто еще не успел пройтись по обновленному Бульварному кольцу. В голосовании можно указать и на недочеты рабочих.

К 16:30 22 сентября вариант "Мне нравится! Улица стала удобной и приятной на вид" выбрали 45 процентов участников голосования. Проголосовало более 36 тысяч граждан.

Бульварное кольцо – непрерывная последовательность бульваров и площадей в центре Москвы, которая включает 10 бульваров. При этом, несмотря на название, кольцо не замыкается. На западе оно заканчивается у площади Пречистенских ворот, а на востоке – у Большого Устьинского моста. Длина Бульварного кольца превышает 9 километров.



В этом сезоне четную сторону Бульварного кольца на участке от Арбатской площади до Покровки благоустроили по программе "Моя улица". Работы прошли на Никитском, Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах. Их благоустроили по единым стандартам, что позволило визуально объединить все бульвары в единое пространство.

В ходе работ создали единую пешеходную зону, которую дополнительно озеленили, а перед Богородице-Рождественским монастырем появился небольшой сад. Все это сделало Бульварное кольцо по-настоящему зеленым. Ширину проезжей части сократили.

На протяжении всего Бульварного кольца с фасадов домов исчезла лишняя реклама, а все коммуникации убрали под землю. В ходе благоустройства также установили исторические фонари, лавочки и урны. В октябре-ноябре на Бульварном кольце высадят новые деревья и кустарники.