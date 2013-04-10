На Бульварном кольце появятся 11 пунктов велопроката

Фото: Москва 24

Столичные власти намерены разместить станции велопроката на Бульварном кольце от Гоголевского до Тверского бульвара, информирует пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.

Проект предусматривает 11 пунктов проката с конструкциями-стойками для закрепления велосипедов, в том числе на Гоголевском бульваре у станции метро "Кропоткинская" у вл. 1 стр. 4, напротив д. 17, стр. 1. Несколько площадок появятся напротив д. 29, на ул. Новый Арбат напротив д. 11, на Никитском бульваре - напротив д. 11-12, стр.1 и д. 23-14-9, на Тверском бульваре - напротив д. 2-1, д. 17, стр. 1 и д. 28, а также ряд других небольших участков длиной 14 метров.

"Наша задача - максимально приспособить центр города для комфортного передвижения пешеходов, создать в шаговой доступности сеть велопарковок и проката велосипедов, благоустроить видовые объекты, площади и скверы, расположенные в границах Садового кольца", - заявил префект ЦАО Виктор Фуер.

Кроме того, в этом году столичные власти намерены установить в городе более 800 бесплатных велопарковок.