Москвичи смогут задать свои вопросы полиции в библиотеках

В столичных библиотеках с марта 2015 года начнут проходить встречи общественности с сотрудниками правоохранительных органов, сообщила M24.ru пресс-секретарь Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Анна Ландер. Речь идет о самых посещаемых городских библиотеках во всех округах столицы.

"Сначала эти встречи будут проходить в библиотеках Центрального округа, а затем и в других округах", – сказала представитель МГБЦ.

По словам Ландер, столичный главк полиции попросил предоставить помещения библиотек для реализации плана "по коммуникациям с населением". "Они будут рассказывать о своей деятельности москвичам, о вопросах безопасности и каких-то проблемах", – отметила она.

Замдиректора МГБЦ Борис Куприянов рассказал M24.ru, что такие встречи необходимо проводить в библиотеках Москвы постоянно, так как это одна из их функций. "Нужно сделать работников органов правопорядка ближе к обычным людям, чтобы они могли задать им вопрос, не только попав в какую-то неприятность, а в нормальной обстановке", – пояснил он.

По словам Куприянова, на таких встречах москвичи будут задавать интересующие их вопросы, а сотрудники органов правопорядка будут стараться на них ответить. Он добавил, что кроме сотрудников полиции, на встречи со столичными жителями будут приходить авторы книг о работе правоохранительных органов и публичные личности. "Такие встречи возможно проводить во всех библиотеках города, если там есть соответствующие залы", – отметил Куприянов.

Встречи будут проходить один раз в три месяца, начиная с марта.

Отметим, благодаря появлению в городских библиотеках оборудованных рабочих мест – коворкингов – посещаемость таких библиотек выросла на 70%. Глава департамента культуры Сергей Капков называл их "московскими городскими гостиными, куда любой желающий можете просто прийти, провести время, почитать, пообщаться".

Сейчас в городском подчинении находятся более 400 библиотек. В список входят районные читальни, а также такие крупные учреждения, как библиотека Достоевского, библиотека имени Некрасова, библиотека "Проспект", Тургеневская библиотека и другие.

Анатолий Федотов