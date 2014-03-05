Борис Гребенщиков завел страницу в Instagram

Борис гребенщиков. Фото: М24

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" зарегистрировались в Instagram. На официальной страничке музыкантов пока можно найти только две фотографии БГ.

Борис Гребенщиков – культовая фигура не только для любителей рока, но и для всех ценителей хорошей музыки.

Напомним, в честь 60-летия Борис Гребенщиков (БГ отметил день рождения 27 ноября) выпустил сингл "Праздник урожая во дворце труда". Мини-альбом включает песни "Губернатор", "Праздник урожая во дворце труда" и "Не было такой и не будет".

Также к юбилею музыканта был приурочен выход альбома "Аквариум плюс". В пластинку вошли девять известных поклонникам композиций в новом звучании: "Как движется лед", "Молитва и пост", "Рухнул", "Сердце из песка", "Синее небо белые облака", "Сутра ледоруба", "Кошка моря", "Из хрустального захолустья" и "Песнь весеннего восстановления".