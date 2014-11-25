Мотивирующая колонка Бориса Болелова: о любви к снегу и арт-року

Борис Болелов

Мотивирующая колонка: если вы тоже очень ждете зимы, катания и гор - отправляйтесь на выставку, смотрите фильм про любовь к снегу и сноубордингу и... слушайте арт-рок. Ведущий программы "Афиша" на телеканале "Москва 24" Борис Болелов - о том, чем заняться в ожидании снега.

Вот-вот "белые мухи" завалят подмосковные склоны, а в середине декабря уже можно будет ехать кататься в Красную Поляну. В общем, лыжи и доски пора доставать: точить канты, латать дыры и мазать воском. По теме уже прошла серия показов нового сноуборд-кино в кинотеатрах города. Продолжит провоцировать галлюцинации и обильное слюноотделение выставка в Artplay. На ней покажут около сотни лучших снимков из архивов Максима Балаховского и Андрея Пирумова за десять лет: горы, поля целины, самые красивые ландшафты планеты, где не ступала нога человека, много-много снега и катания лучших.

Кроме того, прямо сейчас монтируется эпическое кино. Пальцы не печатают, а язык не поворачивается назвать его экстрим-видео. Это визуализация десятилетней жизнедеятельности компании Helipro. Съемок такого уровня и качества вы в этом году больше не увидите, разве что Тревис Райс выпустит фильм. Камчатка, Канада, Чили, Новая Зеландия, Индия, Пакистан, Гренландия – вы увидите свои сны, если знаете что такое бэккантри или хотя бы любите катнуть вне трасс. Никакого низкобюджетного городского джибинга - только горы и поля целины. Специально к выставке напечатают фотоальбом Helipro Chronicles 3.

“Кроме этого, 29 ноября приедет Гиги Руф с премьерой Perceptions - в общем, инфоповодов миллион. Если интересно - приходите сделать материал для M24! Или можем, например, к вам в студию привести Пирумова или Балу, чтобы они до выставки рассказали про бэккантри, хели и все такое. Что думаешь?”, - написала мне Таня Чехова. Да что тут думать - надо делать, идти, смотреть и бронировать билеты в горы. Вы еще это читаете?! Залезайте в свой телефон и делайте пометку в календаре: “27 ноября - 3 декабря, малый зал Artplay. Вход бесплатный, 29 ноября - показ кино”. Ну и еще... Билеты на самолет до Адлера и обратно во второй половине декабря стоят семь тысяч рублей. До Поляны из аэропорта ехать 40 минут на электричке. За сто рублей.

Фото: M24.ru

С собой возьмите новый альбом TV on the radio - Seeds. Арт-рок с электронными примочками, иногда синтетическим битом, отличным вокалом и - внимание(!) - не занудный, не скучный и не про смерть. Культовый бэнд из Лос-Анджелеса не выпускал альбомов почти четыре года. В 2011-м скончался от рака Джерард Смит, один из основных участников: он пел, играл на басу, гитаре, клавишах, органе, ситаре и всяческих электронных примочках. После этого TV on the radio ушли в бессрочный отпуск, а участники занялись другими делами. Дэйв Ситек как продюсер работал с Santigold, Elliphant, Oh Land, Kelis и даже с фэшн-треш-панк-бандой Cerebral Ballzy сделал альбом Jaded & Fadded. Тунде Адибемпе занялся своей группой Higgins Waterproof Black Magic Band's: в 2013-м выпустил мини-альбом The blast, the bloom и сам нарисовал клип на заглавную песню. Любителям его линии в TV on the radio, обязательно стоит послушать. Но отпуск все-таки закончился - после трех лет перерыва музыканты опять сошлись и стали играть вместе. Теперь вчетвером.

18 ноября вышел пятый студийный альбом Seeds, кажется, самый светлый в их дискографии: все тексты про любовь, есть смешные куплеты на французском. Альбом получился и самым популярным для группы, а значит, понятнее для людей, которые никогда TV on the radio не слышали, и это прекрасно. При этом им удалось не растерять глубину и фирменный саунд. Первый и, надеюсь, не последний сингл с него называется “Счастливый идиот”.

Слушать на Слушать на "Яндекс.Музыке" Купить в iTunes Купить в Google Play



Борис Болелов