Николай Цискаридзе покидает Большой театр

Николай Цискаридзе должен покинуть Большой театр. 30 июня истекают оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.

Танцовщик проработал в Большом театре больше 20 лет. Однако отношения с работодателем у Цискаридзе были непростыми. Артист не раз выступал с критикой в адрес руководства. В последние полгода это вылилось в несколько судебных тяжб.

Еще в начале лета администрация театра уведомила Цискаридзе, что не будет продлевать с ним трудовой договор. Где теперь будет работать танцовщик - пока неизвестно. У него уже есть несколько предложений, например, из Якутского театра оперы и балета.

В Большом театре объяснили, что не продлевать контракт артисту - это право руководства.

15 июня поклонники Цискаридзе провели пикет в центре Москвы. Они выражали свое несогласие с планами руководства Большого театра уволить танцовщика.