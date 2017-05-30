Балетная труппа Большого театра откроет "Русские сезоны" в Токио

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в Японию на гастроли. Об этом сообщает ТАСС.

Гастроли пройдут с 1 по 19 июня в Хиросиме, Токио, Оцу, Сендае и Осаке. В репертуаре – "визитная карточка" русского балета – "Лебединое озеро". Также японскому зрителю покажут балет "Жизель" и "Пламя Парижа".

В турне примут участие звезды театра: Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Юлия Степанова, Денис Родькин, Владислав Лантратов, Семен Чудин и другие. Кроме того, вместе с труппой на гастроли отправился оркестр Большого театра, в качестве дирижера выступит Павел Сорокин.

Кроме того, 4 июня в Токио труппа Большого театра откроет фестиваль российской культуры "Русские сезоны".

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин отметил, что для Большого театра это "огромная честь", ведь право открывать фестивали такой величины представляется только лучшим коллективам. Он также напомнил, что впервые балетная труппа ГАБТ выступила в Японии 60 лет назад – в 1957 году.