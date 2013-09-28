Николай Цискаридзе вернется на сцену Большого театра

Николай Цискаридзе выступит на сцене Большого театра в последний раз

Экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе вернется на сцену, чтобы попрощаться со зрителями. На этой неделе артист встречался с министром культуры Владимиром Мединским и просил дать ему возможность выступить в последний раз.

Попрощаться с публикой Народный артист хочет во время спектакля "Щелкунчик". Его премьера состоится 31 декабря - в день рождения артиста.

Напомним, Николай Цискаридзе покинул Большой театр 30 июня, когда истекли оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.

Цискаридзе проработал в Большом театре больше 20 лет. Однако отношения с работодателем у Цискаридзе были непростыми. Артист не раз выступал с критикой в адрес руководства. В последние полгода это вылилось в несколько судебных тяжб.