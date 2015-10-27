Сергею Филину исполнилось 45 лет

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

27 октября художественному руководителю балетной труппы Большого театра Сергею Филину исполняется 45 лет. Как сообщает ТАСС, в день рождения Филину предстоит очередная операция по восстановлению зрения. Отмечается, что она станет для худрука уже 36-ой. В настоящий момент Сергей Филин находится в немецкой клинике в Ахене.

В марте 2016 года специалист покинет пост художественного руководителя балетной труппы Большого театра. После окончания контракта должность будет упразднена. 26 октября на административную должность директора труппы был назначен бывший руководитель балета Мариинского театра Махарбек Вазиев. О дальнейших профессиональных планах Сергея Филина пока что ничего не известно.

Напомним, в январе 2013 года на Сергея Филина было совершено нападение. Худруку ГАБТа плеснули в лицо кислотой. Артист был госпитализирован с ожогами лица и глаз, позже он улетел на лечение в Германию. Филину сделали 35 операций. Сейчас состояние его здоровья не вызывает у врачей опасений.