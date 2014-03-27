Театральная экскурсия: кто построил ГАБТ и зачем поделили МХАТ

Театральная площадь 19 века. Фото: ИТАР-ТАСС

Международный День театра отмечают 27 марта. В Москве сейчас функционируют порядка 300 театров: классические репертуарные и новаторские современные, государственные и частные, молодежные и детские.

Почему первые спектакли в царском театре называли "позорищем", зачем в центре города практически одновременно возвели Большой и Малый театры, как появилась чайка на фасаде МХТ имени Чехова, и в здании какой гостиницы изначально планировали разместить частную оперу Саввы Мамонтова – об этом вы узнаете в нашем материале.

Здесь раньше располагался Потешный дворец. Фото: предоставлено Ларисой Масловой

Потешный дворец в Кремле. Посмотрел спектакль – смывай грех в бане

Самым первым театром в Москве стал Потешный дворец, располагавшийся на территории Кремля. Появился дворец в 1672 году во времена Алексея Михайловича – отца Петра I. Это здание сохранилось до наших дней – розовая постройка рядом с Троицкой башней. Ныне там комендатура Кремля.

Лариса Маслова, экскурсовод "Во времена Алексея Михайловича в здании были жилые палаты. Вторая жена царя – Наталья Кирилловна Нарышкина – мать Петра I – слыла девушкой образованной, и чтобы как-то ее развлечь, потешить правитель устраивал театральные праздники, на которые приглашались иностранные труппы".

"Во времена Алексея Михайловича в здании были жилые палаты. Вторая жена царя – Наталья Кирилловна Нарышкина – мать Петра I – слыла девушкой образованной, и чтобы как-то ее развлечь, потешить правитель устраивал театральные праздники, на которые приглашались иностранные труппы".

Как театр Потешный дворец использовали около четырех лет. Спектакли здесь шли не регулярно и только для избранных зрителей. Представления называли "позорищем" (по некоторым источникам, от слова "узреть" - прим. ред.). Сам Алексей Михайлович, человек набожный, считал спектакли чем-то противоречащим религиозным догмам, и после посещения театра публика спешила в баню – смыть грех.

После смерти Алексея Михайловича театр в жилых палатах закрыли.

Красная площадь, на которой когда-то располагалась "Комедиальная хромина". Фото: ИТАР-ТАСС

"Комедиальная храмина". Как Петр I прививал москвичам любовь к театру

В 1702 году на Красной площади появился еще один театр – "Комедиальная храмина". Основал его Петр I, незадолго до того, как заложил Санкт-Петербург. С помощью театра Петр нес культуру в массы, но терпел регулярные поражения, так как массы активно сопротивлялись. Правитель не сдавался: приглашал на смену немецким актерам польских и чешских, чтобы язык был понятнее, учил актерскому мастерству русских, сделал цены на билеты доступными.

Лариса Маслова, экскурсовод "Стоял театр Петра I на Красной площади вблизи Никольской башни Кремля. Спектакли заканчивались поздно вечером, и зрители были избавлены даже от уплаты пошлины за проход через городские ворота в ночное время, лишь бы почаще ходили в театр. Но театр особой популярностью в народе не пользовался. Просуществовал он всего четыре года, после чего был закрыт, а актеры распущены. Возможно, под присмотром Петра I судьба театра сложилась бы иначе, но император к этому времени был увлечен уже новыми идеями - он уехал строить Санкт-Петербург".

"Стоял театр Петра I на Красной площади вблизи Никольской башни Кремля. Спектакли заканчивались поздно вечером, и зрители были избавлены даже от уплаты пошлины за проход через городские ворота в ночное время, лишь бы почаще ходили в театр. Но театр особой популярностью в народе не пользовался. Просуществовал он всего четыре года, после чего был закрыт, а актеры распущены. Возможно, под присмотром Петра I судьба театра сложилась бы иначе, но император к этому времени был увлечен уже новыми идеями - он уехал строить Санкт-Петербург".

Федор Волков. Фото: предоставлено Ларисой Масловой

Первый частный театр Федора Волкова и театр при Московском университете. Спектакли в сенях

Историю российских театров принято вести с 1756 года, когда вышел указ Елизаветы Петровны об учреждении русского театра. Тогда же звание первого русского придворного актера было присвоено выходцу из Костромы Федору Волкову.

Лариса Маслова, экскурсовод "С 1740 по 1743 год Федор Волков учился в Москве, но не известно, где именно: то ли обучался премудростям торговли у немецкого купца, то ли был учеником Славяно-греко-латинской академии Заиконоспасского монастыря. Однако достоверно известно, что он видел спектакли Школьного театра этой академии, а может быть и сам принимал в них участие. "С 1740 по 1743 год Федор Волков учился в Москве, но не известно, где именно: то ли обучался премудростям торговли у немецкого купца, то ли был учеником Славяно-греко-латинской академии Заиконоспасского монастыря. Однако достоверно известно, что он видел спектакли Школьного театра этой академии, а может быть и сам принимал в них участие. Что такое Школьный театр? Он возник в России тоже практически одновременно с придворным театром. Создан он был как альтернатива самодеятельным народным площадным представлениям, разыгрываемым скоморохами. Церковь и власть скоморохов не жаловали, и предложили народу свой вариант проведения досуга. В Школьном театре ставились спектакли исключительно на религиозные темы. Вот такой Школьный театр и увидел Федор Волков, а может быть и сам в нем поучаствовал, и это действо оставило неизгладимый след в его душе. Но еще более сильное впечатление на юношу произвели спектакли придворного императорского театра, которые он увидел позже в Санкт-Петербурге, прибыв туда по делам отчима. Вернувшись в Ярославль после смерти отчима, он все свои силы и средства потратил на создание собственного театра. Вместе с ним в новом театре играли его брат и друзья. Театр пользовался успехом и вскоре слава о нем дошла до Елизаветы Петровны, которая в 1752 году пригласила Федора Волкова вместе с его театром в Санкт-Петербург".



Самодеятельный театр императрице понравился, она определила актеров на несколько лет в кадетский корпус для обучения и назначила им казенное содержание. А четыре года спустя был издан императорский указ об учреждении русского театра, а самому Федору Волкову было присвоено звание первого русского "придворного актера".



В соответствии с указом императрицы театр в Москве стал формироваться при Московском Университете, созданном годом ранее. И уже в первый день рождения Университета 26 января 1756 года состоялся первый публичный спектакль. Достоверной информации о месте проведения спектакля не сохранилось, но есть версия, что играли его прямо в сенях Университета.

Лариса Маслова, экскурсовод "Первое же большое специальное театральное здание в столице начал строить князь Петр Урусов только в 1776 году, после того как получил от Екатерины II разрешение на создание собственного театра. Дело в том, что тогда театры были исключительно императорской привилегией, и на создание публичного театра требовалось специальное разрешение. Строящееся здание располагалось в самом начале улицы Петровка, и поэтому новый театр стали называть Петровским. "Первое же большое специальное театральное здание в столице начал строить князь Петр Урусов только в 1776 году, после того как получил от Екатерины II разрешение на создание собственного театра. Дело в том, что тогда театры были исключительно императорской привилегией, и на создание публичного театра требовалось специальное разрешение. Строящееся здание располагалось в самом начале улицы Петровка, и поэтому новый театр стали называть Петровским. Однако судьба была не очень благосклонна к этому зданию. Театр Урусова успел сгореть еще до открытия, и князь передал дела своему компаньону, английскому предпринимателю Майклу Медоксу. Именно Медокс все-таки построил в 1780 г. Большой Петровский театр, который простоял здесь 25 лет – но 8 октября 1805 г. здание опять сгорело. К этому времени произошли существенные изменения уже и в управлении театром. Медокс разорился и передал театр в казну. Была создана специальная Дирекция императорских театров. С этого времени театр начал существовать фактически за счет казны, и актеры стали по существу государственными служащими. В то время, пока у погорельцев не было собственного здания, спектакли играли в арендованных помещениях, например, в доме Апраксина, который сейчас занимает Министерство обороны или в боковом флигеле дома Пашковых, том самом, где сейчас располагается Храм Святой Татианы Московского Университета. Кстати в советские годы в этом флигеле работал знаменитый Студенческий театр МГУ, созданный Роланом Быковым".





Большой театр. Рисунок А. Пере, 1825 г. Фото: предоставлено Ларисой Масловой

От Малого до Большого

Новое здание для императорского театра построили только в 1806 году на Арбатской площади, в той ее части, где сейчас установлен памятник Гоголю. Здание проектировал архитектор Росси. Еще в августе 1812 года в этом здании шли спектакли, а уже в начале сентября французы вошли в Москву, и город заполыхал. В результате и это здание театра постигла печальная участь его предшественников – он сгорел.

Лариса Маслова, экскурсовод "Выгорели практически все строения и в той части города, где сейчас располагается Театральная площадь. После окончания войны городские власти выкупили у частных владельцев выгоревшие участки, и в 20-е годы Осип Бове спроектировал здесь великолепную площадь в классическом стиле. Помимо огромного здания Большого театра, расположенного в торце на площади, вдоль длинных ее сторон предполагалось выстроить еще четыре зеркально симметричных здания, подобных Малому театру. Малый театр открылся в конце 1824 года, а уже в начале следующего 1825 года открыл свои двери Большой".

"Выгорели практически все строения и в той части города, где сейчас располагается Театральная площадь. После окончания войны городские власти выкупили у частных владельцев выгоревшие участки, и в 20-е годы Осип Бове спроектировал здесь великолепную площадь в классическом стиле. Помимо огромного здания Большого театра, расположенного в торце на площади, вдоль длинных ее сторон предполагалось выстроить еще четыре зеркально симметричных здания, подобных Малому театру. Малый театр открылся в конце 1824 года, а уже в начале следующего 1825 года открыл свои двери Большой".

Большой театр, 1925 г. Фото: ИТАР-ТАСС

Здание Малого театра на тот момент принадлежало купцу Варгину, но позже было выкуплено государством. Большой же сразу строился на казенные деньги.

Лариса Маслова, экскурсовод "Почему практически одновременно были построены два здания для одного театра? Дело в том, что именно в это время в Москве разделились театральные жанры. В Большом театре стали идти музыкальные спектакли, в Малом – драматические. Назвали театры так сугубо по размерам зданий, а не по значимости театров. Какое-то время театры продолжали существовать как братья-близнецы: у них была общая труппа, общая костюмерная, гримерная, и даже, говорят, какое-то время существовал подземный переход из здания в здание".

"Почему практически одновременно были построены два здания для одного театра? Дело в том, что именно в это время в Москве разделились театральные жанры. В Большом театре стали идти музыкальные спектакли, в Малом – драматические. Назвали театры так сугубо по размерам зданий, а не по значимости театров. Какое-то время театры продолжали существовать как братья-близнецы: у них была общая труппа, общая костюмерная, гримерная, и даже, говорят, какое-то время существовал подземный переход из здания в здание".

Малый театр. Фото: ИТАР-ТАСС

Кстати, этот театральный сезон Малый театр обозначает как 258-й, а Большой только как 238-й. Причина в том, что ГАБТ свою историю решил отсчитывать с года строительства здания. А его театральный собрат – с момента подписания указа Елизаветой Петровной.

Театр Корша в Петровском переулке. Рентабельное искусство

В конце 19 века императорскую монополию на театры отменили. В итоге каждый мог создавать свой театр. Появились люди, пожелавшие делать на этом деньги.

В 1882 году Федор Корш основал свой театр, который поначалу назывался Русским драматическим. Здание для этого театра было выстроено в Петровском переулке на земле братьев Бахрушиных и на их средства. Архитектор Чичагов выстроил для театра великолепно оформленное и уникальное в плане технического оснащения здание. В нем имелось даже электричество – большая редкость для того времени.

Репертуарная политика театра Корша также была уникальной. Каждую пятницу театр устраивал премьеру. Наиболее удачные спектакли включал в репертуар. А еще новатор-Корш первым начал давать утренние спектакли по более низким ценам за билеты, привлекая в театр студентов и другую малобюджетную публику. Это был крайне редкий для нашей страны случай, когда театр приносил доход своему владельцу. Но в 17-м году Корш тяжело заболел и весьма во время прямо перед революцией продал свой бизнес. После революции театр национализировали, в 30 годы в этом здании разместился филиал МХАТ. Сейчас в этом великолепном недавно отреставрированном здании работает не менее новаторский театр Наций Евгения Миронова.





МХТ имени Чехова. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский Художественный театр. Чайка на фасаде

Серьезную конкуренцию театру Корша составил Московский художественный театр, возникший в 1898 году. Рождению МХТ предшествовала знаменитая встреча К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко в "Славянском базаре". Два великих театральных мастера решили создать свой собственный новый современный театр.

Лариса Маслова, экскурсовод "В 1902 году театр переехал в здание в Камергерском переулке, до этого артисты играли в арендованных помещениях. Деньги на строительство театра выделил Савва Морозов. Множество великих людей стоят у истоков театра. Архитектор Шехтель, например, перестроивший старое здание для Художественного театра, будучи другом Чехова, работал над этим проектом бесплатно. Более того, именно он предложил в качестве эмблемы театра знаменитую чайку. Театр поначалу назывался Московский художественный общедоступный, поскольку организаторы полагали, что цены на билеты будут действительно доступны каждому. Не получилось. Уже через год после образования театра, слово "общедоступный" пришлось убрать из его названия. И хотя билеты на спектакли были не очень низкими, театр при всей своей популярности дохода Савве Морозову, выкупившему акции у всех акционеров, не приносил".

"В 1902 году театр переехал в здание в Камергерском переулке, до этого артисты играли в арендованных помещениях. Деньги на строительство театра выделил Савва Морозов. Множество великих людей стоят у истоков театра. Архитектор Шехтель, например, перестроивший старое здание для Художественного театра, будучи другом Чехова, работал над этим проектом бесплатно. Более того, именно он предложил в качестве эмблемы театра знаменитую чайку. Театр поначалу назывался Московский художественный общедоступный, поскольку организаторы полагали, что цены на билеты будут действительно доступны каждому. Не получилось. Уже через год после образования театра, слово "общедоступный" пришлось убрать из его названия. И хотя билеты на спектакли были не очень низкими, театр при всей своей популярности дохода Савве Морозову, выкупившему акции у всех акционеров, не приносил".

Драматично складывалась судьба этого театра в советское время. Случались у него и взлеты и падения. Сразу после революции театр был признан соответствующим духу времени, довольно быстро получил статус академического и практически стал главным драматическим театром страны. Однако после ухода из жизни Станиславского и Немировича-Данченко, оставаясь формально главным, но, не имея источников внутреннего развития, театр постепенно старел и терял своих зрителей. В середине 60-х годов он был уже мало кому интересен.

МХАТ имени Горького. Фото: предоставлено Ларисой Масловой

Вторым периодом расцвета МХАТ стали 70-80-е годы прошлого века, когда в театр пришел Олег Ефремов, а затем, в начале 90-х еще раз новую жизнь в театр вдохнул Олег Табаков. К сожалению и в эти времена не все шло гладко – в конце 80-х МХАТ разделился. И сейчас прямыми потомками театра, созданного когда-то Станиславским и Немировичем-Данченко, являются два коллектива: Московский Художественный театр имени А.П.Чехова в Камергерском переулке и сохранивший историческое название Московский Художественный Академический театр имени М.Горького на Тверском бульваре.

"Стасик" - родной брат МХАТ

Что же касается давней истории, то здесь нельзя не вспомнить и о родном брате Московского Художественного театра – Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко - "Стасике", как любовно называют его зрители. Театр существовал поначалу как две самостоятельные оперные студии, одной из которых руководил Станиславский, а другой – Немирович-Данченко, поскольку двум великим людям был тесно в рамках одного драматического и к тому же академического театра. Каждому хотелось работать самостоятельно и по возможности свободно. Только после смерти Станиславского обе студии объединились, и в начале сороковых получили статус театра.

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Фото: ИТАР-ТАСС

К слову, на рубеже 19 – 20-го веков в Москве существовали две другие очень популярные оперные студии Саввы Мамонтова и Сергея Зимина. Об одной из них расскажем подробнее.

Гостиница "Метрополь" вместо частной оперы Саввы Мамонтова

В конце 19 века создал свою частную оперу известный предприниматель, владелец Северной железной дороги и меценат, заядлый театрал, Савва Мамонтов. Опера Мамонтова была настолько популярна, что по праву конкурировала с Большим театром.

Лариса Маслова, экскурсовод "В конце 19-го века репертуар Большого театра, как и любого государственного, был довольно архаичный. Там почти не ставили русскую современную оперу. Основу же репертуара в театре Мамонтова составляли как русские оперы Н.А.Римского-Корсакова, А.С.Даргомыжского, М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского. Некоторые из этих опер впервые были поставлены именно им. В спектаклях Мамонтова дебютировал в Москве Федор Шаляпин. Поскольку Савва Мамонтов активно помогал не только певцам, но и художникам, декорации к его спектаклям оформляли В.М.Васнецов, И.И.Левитан, К.А.Коровин". "В конце 19-го века репертуар Большого театра, как и любого государственного, был довольно архаичный. Там почти не ставили русскую современную оперу. Основу же репертуара в театре Мамонтова составляли как русские оперы Н.А.Римского-Корсакова, А.С.Даргомыжского, М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского. Некоторые из этих опер впервые были поставлены именно им. В спектаклях Мамонтова дебютировал в Москве Федор Шаляпин. Поскольку Савва Мамонтов активно помогал не только певцам, но и художникам, декорации к его спектаклям оформляли В.М.Васнецов, И.И.Левитан, К.А.Коровин".

Гостиница "Метрополь". Фото: ИТАР-ТАСС

Великолепная оперная труппа существовала, а собственного театрального здания у нее не было. И Мамонтов, будучи человеком не бедным и очень предприимчивым, взялся за строительство собственного театрального здания с огромным залом на 3000 мест прямо по соседству с Большим и Малым театрами.

Лариса Маслова, экскурсовод "Но предприниматель попал на скамью подсудимых и находился несколько месяцев под следствием. На суде Савва Мамонтов был полностью оправдан, но несколько месяцев, проведенных в тюрьме, привели к его полному разорению. Пришлось продать и строящееся здание театра. Новые хозяева здания не были столь увлеченными театралами и устроили в этом здании гостиницу. Она существует и в наши дни – дорогой пятизвездочный отель "Метрополь". И только огромный стеклянный купол над Метрополем напоминает о несостоявшемся театре – именно там и должен был располагаться театральный зал".

"Но предприниматель попал на скамью подсудимых и находился несколько месяцев под следствием. На суде Савва Мамонтов был полностью оправдан, но несколько месяцев, проведенных в тюрьме, привели к его полному разорению. Пришлось продать и строящееся здание театра. Новые хозяева здания не были столь увлеченными театралами и устроили в этом здании гостиницу. Она существует и в наши дни – дорогой пятизвездочный отель "Метрополь". И только огромный стеклянный купол над Метрополем напоминает о несостоявшемся театре – именно там и должен был располагаться театральный зал".

Алла Панасенко