27 января 2014, 15:32

Культура

Художественный совет балета Большого театра возглавит Владимир Урин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Фото: ИТАР-ТАСС

Художественный совет балетной труппы Большого театра (ГАБТ) будет реорганизован, возглавит худсовет генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, сообщается на официальной странице Большого театра в Facebook.

Заместителями Урина в худсовете стали Сергей Филин и Борис Акимов, ранее возглавлявший худсовет балетной труппы. Теперь в состав совета будут входить все педагоги-репетиторы, работающие в штате Большого, - это 21 человек.

Расширение балетного худсовета Большого театра произошло по инициативе худрука балетной труппы Сергея Филина.

"Изменения продиктованы необходимостью обеспечить полноценную работу совета. Он является совещательным органом. Будет собираться не реже трех раз в год для обсуждения перспективных планов работы, новых постановок, капитальных возобновлений, вопросов, связанных с прокатом текущего репертуара и формирования труппы", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

История вопроса

Владимир Урин стал генеральным директором Большого театра 9 июля 2013 года. Ранее он возглавлял Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. На своем посту в ГАБТ Урин сменил Анатолия Иксанова, который был гендиром Большого последние 13 лет и после увольнения перешел в министерство культуры на должность советника по театральному делу. Как пояснил министр культуры России Владимир Мединский, кадровая перестановка в Большом связана с "непростой ситуацией" вокруг театра.
