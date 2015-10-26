Богомолов и тысяча чертей: МХТ покажет "Мушкетеров", а Большой – "Иоланту"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Последняя неделя октября порадует премьерами как любителей экстремальной режиссуры, так и приверженцев более традиционных трактовок: Большой театр представит обещанную "Иоланту", которую исполнят вместе с сюитой из "Щелкунчика", а в МХТ имени Чехова в последние дни перед показами на публику до ночи репетирует Константин Богомолов вместе с уже знакомой актерской компанией.

Об этих и других спектаклях, которые нельзя пропустить, рассказывает m24.ru.

Мушкетеры. Сага. Часть первая

В заключительную стадию входит репетиционный процесс одного из самых ожидаемых спектаклей сезона – "Мушкетеров" в постановке Константина Богомолова. Как бы не сложилась судьба нового детища режиссера-провокатора, в любом случае, не за горами будущее Богомолова-худрука – собственный театр ему пообещали (и документально это зафиксировали) застройщики жилого квартала на ЗИЛе. А пока возмутитель спокойствия, забыв сон, готовит очередную "бомбу", обозначенную как "романтический треш-эпос", замешанный на почве приключений Д'Артаньяна, его друзей и недругов.

Однако вряд ли Богомолов намерен проповедовать в своем спектакле девиз "Один за всех и все за одного". Эти "Мушкетеры" имеют столь же отдаленное отношение к роману Дюма, как Дракула, попавший в одну из серий "Симпсонов", к литературному образу, созданному Брэмом Стокером. Автором текста стал сам Богомолов.

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Распределение ролей красноречиво и недвусмысленно говорит о намерениях режиссера продолжить тон, заданный его предыдущими работами: Атоса сыграет Игорь Миркурбанов, редко остающийся за бортом проектов Богомолова, Портос – неожиданный Андрей Бурковский, вчерашний популярный КВНщик, входящий в число регулярно задействованных молодых актеров МХТ, Арамис – Игорь Верник, Д'Артаньян – Даниил Стеклов и Евгений Перевалов в очередь.

Какие отношения Богомолов приписал Бекингему (Павлу Табакову) и Королеве Анне (Ирина Мирошниченко), кто такой Карлсон и какой образ уготовлен Розе Хайруллиной – об этом можно будет узнать уже в конце недели. Публике следует учесть тот факт, что похождения Д'Артаньяна растянутся на пять часов.

Дата: 30, 31 октября 30, 31 октября Место: МХТ имени Чехова, основная сцена Цена: от 500 рублей



Иоланта

Фото: bolshoi.ru

"Я напишу такую оперу, что все плакать будут", – известил Чайковский своего брата Модеста летом 1891 года. В декабре композитор закончил оркестровку, а осенью следующего года начались репетиции спектакля, причем замысел состоял в том, чтобы представить "Иоланту" и "Щелкунчика" в один вечер. Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре, имела успех – автора вызывали на поклоны, но питерская критика не разделила восторгов публики.

В нынешней постановке Большого театра, над которой трудилась творческая команда во главе с Сергеем Женовачом, дебютирующим в жанре оперы, "Иоланта" встретится с балетом, правда, представленным симфонической сюитой – два произведения сольются в одно, как задумывали Иван Всеволжский (1835-1909 гг.), инициатор написания "Иоланты", и сам Чайковский.

Вместе с Женовачом спектаклем занимались постоянные соавторы режиссера: сценограф Александр Боровский и главный художник по свету Большого театра Дамир Исмагилов. За музыкальное воплощение спектакля отвечает дирижер Антон Гришанин. Как считает сам Женовач, в истории о слепой принцессе важно найти особый поэтический ключ и отголоски дня сегодняшнего.

Дата : 28-31 октября : 28-31 октября Место: Большой театр, историческая сцена Цена: от 2500 рублей



Федра

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Спектакль "Федра" Романа Виктюка стал замечательным оттиском памяти для дней Театра на Таганки времен 80-х годов. Тогда мифологический образ ассоциировался с Аллой Демидовой. Спустя без малого сорок лет отчаянная "Федра" вернулась в поле зрения Виктюка, но на этот раз получив иное воплощение: как и в случае с "Саломеей", режиссер доверяет женскую роль мужчине, делая очередную отсылку к античным трагедиям и их участникам.

В мире, лишенном женского присутствия, но проповедующем атлетическое совершенство, царят страсти, так противоречащие внешнему лоску. Пережить всю гамму страданий женщины – такую цель ставит Виктюк перед своим премьером Дмитрием Бозиным. Спектакль пропитан темой смерти. Ее отметины – в каждом из действующих героев. Каждый из них скрывает в себе гибель другого.