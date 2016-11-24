Не лебединая песня? Почему в Большой театр не пустили зрителей с детьми



Москвичка Александра Васюкова на своей странице в Facebook рассказала о том, что администрация Большого театра не пустила ее с 5-летней дочерью и еще нескольких родителей с детьми на балет "Лебединое озеро" 22 ноября. Александра написала, что маркировку 12+ на билете она видела, однако раньше у них не было проблем с проходом в театр даже при условии несоответствия возрастному цензу.

Не нашлось места в доме Мельпомены

Поход на "Лебединое озеро", пишет Александра, "был не первым и не вторым совместным посещением "взрослого" спектакля на исторической сцене": "Придя сегодня в театр, нас попросили завизировать билет у администрации (что было в Большом впервые), процедура для нас понятная, мы радостно пошли в сторону администрации, и тут нас ожидал "сюрприз".

"Сюрпризом" была кучка родителей с детьми, которых почему-то не пустили на спектакль. А причиной всему были дети!

Не место больше одиннадцатилетним, семилетним и в нашем случае пятилетним детям в доме Мельпомены, решила администрация Большого".

Как рассказала m24.ru сама Александра, в сентябре она с ребенком спокойно сходила на вечерний показ "Дон Кихота", а до этого было еще несколько походов на постановки как на Новой сцене, так и на исторической. А впервые дочь Александры побывала в Большом на "Щелкунчике" в возрасте трех лет. И никогда, утверждает девушка, визировать билеты их не просили и в театр пускали спокойно.

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Администратор Большого театра развернул родителей с малолетними детьми на том основании, что для данного спектакля существует возрастное ограничение 12+ и на билетах это указано. Кроме того, существуют также правила продажи билетов, которые доступны на сайте ГАБТа.

У правила не бывает исключений

Билетный администратор Большого театра рассказала m24.ru, что дети младше 10 лет действительно на вечерние спектакли допущены быть не могут, и это правило действует всегда без каких-либо исключений. Собеседница также добавила, что в Большом нет разделения на детские и взрослые билеты, поэтому родители сами должны отслеживать информацию о возрастном ограничении прежде чем прийти на мероприятие.

Начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова рассказала телеканалу "Москва 24", что ограничение по возрасту на вечерних спектаклях связано с тем, что дети часто устают и капризничают.

"Существует общемировая театральная практика. Театры, которые не являются детскими, а работают для всех зрителей, они устанавливают тот возраст, с которого эти спектакли можно посещать. Согласно этим правилам на дневные спектакли допускаются дети с пяти лет, а на наши вечерние – с десяти лет. Эти правила прописаны и на самих билетах, и в кассах театра, и на нашем сайте. Ограничение по возрасту публики вечерних спектаклей связано с тем, что дети на вечерних спектаклях часто устают, капризничают", – пояснила она.

Как уточнила Александра Васюкова, на "Лебединое озеро" не пустили не всех детей, а только тех, что пришли под самое начало спектакля. По ее словам, в зале в этот вечер находились дети младше 10 лет, а им – 6–7 родителям с детьми – указали на дверь.





Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пост Александры Васюковой вызвал бурное обсуждение среди пользователей соцсети. Многие из них поддержали маму юной любительницы балета, но были и те, кто призывал быть внимательнее при покупке билетов на мероприятие, на которое планируется взять детей.

Предупреждение для родителей

Как пояснила m24.ru юрист Анастасия Рубина, если речь идет о публичном мероприятии, то возрастные ограничения действуют в том случае, когда ребенок отправляется на него без сопровождения взрослого. Например, если 14-летний подросток идет самостоятельно на мероприятие с маркировкой 16+, то его совершенно законно могут развернуть. Но если на это же мероприятие он приходит в сопровождении взрослого, то допустить его должны.

"Знак возрастного ограничения, это предупреждение, прежде всего, для родителей, – говорит юрист. – Если родитель понимает, что сможет объяснить ребенку суть, например, театрального спектакля, или чувствует, что ребенок сам вникнет в содержание постановки, то почему нет? Другое дело, что те или иные маркировки зачастую ставятся по непонятным критериям. Например, на билетах на "Лебединое озеро" стоит маркировка 12+. Для такого спектакля она слишком велика, на мой взгляд. И не важно, в какое время он идет".

Другое дело, говорит Анастасия Рубина, если у театра есть собственные ограничения по возрасту, то при продаже билетов должны об этом предупреждать отдельно, поскольку не каждый зритель будет читать на сайте Большого правила приобретения контрамарок. "Если есть строгие рамки, то в любой системе по продаже билетов существует всплывающее окошко с уведомлением, мол, имейте в виду, что на вечерние спектакли могут быть допущены дети с такого-то возраста", – добавляет юрист.