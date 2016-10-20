"Мелодия" выпустит на диске оперу Леонида Десятникова "Дети Розенталя"

Фото: ТАСС/Александр Куров

В Большом театре 25 октября состоится презентация диска "Дети Розенталя". В записи приняли участие Петр Мигунов, Максим Пастер, Василий Ладюк, Всеволод Гривнов и другие солисты оперных театров. Об этом сообщает пресс-служба "Мелодии".

Мировая премьера оперы "Дети Розенталя" на либретто Владимира Сорокина состоялась в Большом театре в 2005 году. Клоны пяти композиторов-классиков – Вагнера, Чайковского, Мусоргского, Верди, Моцарта – стали главными героями спектакля, осуществленного Эймунтасом Някрошюсом.

"В опере "Дети Розенталя" вообще нет прямых цитат, притом, что каждая из пяти картин представляет собой музыкальный портрет одного из композиторов – героев культурной мифологии своего времени. Фактически это пять настоящих небольших опер, сочиненных придуманными дублями, и голосом каждого из них стал голос композитора Десятникова. Пять воображаемых сочинений обернулись реальностью партитуры", – считает музыкальный критик Юлия Бедерова.

В прошлом году Большой театр инициировал аудиозапись оперы под управлением Александра Ведерникова (главный дирижер театра в 2001–2009 годов). Завтра, 21 октября, диск будет доступен не только в своем традиционном формате, но и на iTunes и Apple Music.