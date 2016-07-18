Экс-руководитель Английской национальной оперы займет пост в Большом театре

Фото: m24.ru

Бывший художественный руководитель Английской национальной оперы Джон Берри займет пост куратора по международному сотрудничеству в Большом театре. Об этом сообщает Financial Times.

Приглашение британского специалиста связано с принятой стратегией, суть которой, по мнению издания, заключается в превращении Большого театра в мировой художественный центр. На Берри руководство возлагает ответственность за развитие сотрудничества с ведущими мировыми оперными сценами, режиссерами и исполнителями. Назначение иностранца на подобный пост считается особо почетным.

Джон Берри на протяжении десяти лет возглавлял Английскую национальную оперу (с 2005 по 2015 годы), до этого занимался вопросами кастинга артистов в том же театре (с 1995 года) и был вынужден покинуть должность после ряда публикаций в СМИ, сообщающих о предполагаемой его отставке. За этот период театр получил множество номинаций и наград престижных премий. Берри осуществил ряд копродукций с ведущими мировыми оперными домами во всем мире и привлек солидные международные инвестиции для этой художественной программы.