Музыкальные сенсации лета: фестиваль Госоркестра и гастроли Теодора Курентзиса

Фото: facebook.com/mosfilarmonia

В то время как многие драматические театры уже готовятся к продолжительным отпускам, в филармонии и музыкальных театрах творческий процесс еще вовсю кипит. Большой театр попробует удивить своей версией "Осуждения Фауста", десант из Перми сделает подарок поклонникам Малера, а Госоркестр имени Светланова по традиции устроит трехдневный просветительский марафон.

Летний фестиваль Госоркестра имени Светланова

Фото: Илья Кононов

Фестивальные проекты Госоркестра – особенное явление в рамках всего филармонического сезона. Они притягивают к себе магнитом – утонченным, поистине гурманским подходом к выбору программы, артистической подачей и неизменной мистериальностью. Уже в четвертый раз Владимир Юровский, худрук коллектива, проведет летнюю серию просветительских концертов. Отличительной чертой этого цикла является дирижерское слово. Ввести публику в информационное поле конкретного композитора и связанной с его именем эпохи – одна из задач музыканта. Судьба неразрывна с произведением – камерным, хоровым, симфоническим, оперным. Юровский берет на себя функцию проводника. В галерее неизвестных, забытых портретов композиторов и их творений он выбирает самые интересные ему образы и помогает разглядеть нечеткие, стершиеся и почти исчезнувшие детали. Фигуры титанов он рассматривает в индивидуалистском ракурсе. Вместе с концертами фестиваля актуальной музыки "Другое пространство" просветительские циклы Юровского составляют уникальную музыкальную антологию.

Три концерта нынешнего фестиваля имеют стройное и более лаконичное композиционное решение. Два вечера связаны с именами композиторов-юбиляров этого сезона. Откроет цикл музыка Прокофьева к спектаклю Камерного театра "Египетские ночи". Этой постановкой режиссер Александр Таиров занимался в 1934 году. Замысел заключался в том, чтобы соединить воедино три литературных памятника – "Антония и Клеопатру" Шекспира, "Цезаря и Клеопатру" Бернарда Шоу и пушкинский текст "Египетских ночей". Московская публика припомнит, что в 2012 году на Фестивале Мстислава Ростроповича Юровский уже предпринимал попытку в пространстве Большого зала консерватории исполнить с чтецами эту партитуру. Четыре года назад к воплощению идеи был привлечен Константин Хабенский. В этот раз партнером хрупкой Чулпан Хаматовой окажется актер Театра имени Вахтангова Максим Суханов.

Второй вечер представит Шостаковича как автора музыки к кино. Юровского привлекла партитура к историко-революционной эпопее "Новый Вавилон" Козинцева и Трауберга. Закроет фестиваль "Король Лир" Сергея Слонимского, произведение прежде не звучавшее. Программа, выстроенная таким образом, охватывает также шекспировскую тему, в которой Юровский давно преуспел.

Дата : 4-6 июня : 4-6 июня Место: Концертный зал имени Чайковского Цена: от 800 рублей



Шестая симфония Малера в исполнении musicAeterna и Теодора Курентзиса

Фото: Антон Завьялов

Об интересе общественности к визиту пермского маэстро говорит упрямая статистика – анонс концерта на facebook привлек внимание более 1,5 тысяч заинтересовавшихся, из которых восемь сотен уверены, что 2 июля однозначно не пройдут мимо Большого зала консерватории. Организаторы обещают, что для московского исполнения "Трагической" симфонии Малера (18 мая, кстати, исполняется 105 лет со дня смерти Святого Малера, как о нем сказал в некрологе Шёнберг) в составе оркестра musicAeterna появятся приглашенные музыканты из лучших европейских коллективов.

Друг Малера, голландский дирижер Виллем Менгельберг, написал о Шестой симфонии: "В ней передана потрясающая драма в звуках, титаническая борьба героя, гибнущего в страшной катастрофе". Драматичнейшую партитуру Малер написал в свой самый счастливый период жизни, когда на горизонте еще не были видны сгущающиеся тучи размолвок с Венским оперным театром. Сам композитор дирижировал Шестой только трижды – в Эссене, Мюнхене и Вене. Как пишет ведущий российский малеровед Инна Барсова, нечастое ее появление на афишах объяснялось трудностями, связанными с восприятием "безысходной концепции", в финале которой героя ожидает смерть. "Никогда еще Малер не воспринимал жизнь так мрачно", – пишет Барсова.

Шестой симфонией Курентзис завершит очередной Дягилевский фестиваль в Перми, а затем через пару дней привезет симфонию в Москву. Во второй половине сентября у дирижера запланировано несколько выступлений с Mahler Chamber Orchestra, одним из его любимейших коллективов.

Дата : 2 июля : 2 июля Место: Большой зал консерватории Цена: от 1500 рублей



"Осуждение Фауста" в Большом театре

Фото: facebook.com/bolshoitheatre

Под конец сезона Большой намерен показать еще одну оперную новинку. Для ее воплощения приглашен Петер Штайн. Легендарный немецкий мастер после работы над пьесой культового ирландского модерниста Самюэла Беккета в "Последняя пленка Крэппа" в Парижском театре L’Оеuvre примется за гётевский сюжет. "Осуждение Фауста" считается вершиной творчества Гектора Берлиоза. Более ста лет назад эта опера шла в Большом под другим названием "Гибель Фауста" (в то время театр возглавлял дирижер Вячеслав Сук, который и инициировал постановку). Интересно, что в середине сентябре адское пламя разгорится и в "Новой опере", где Екатерина Одегова (ее "Саломея" – безусловная удача театра в сезоне 2015-2016) представит на суд зрителя другого "Фауста" – Шарля Гуно. За гармоничное соединение партитуры, многократно переработанной композитором, со сценическим действом отвечает дирижер Ян Латам-Кёниг.