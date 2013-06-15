Поклонники Николая Цискаридзе устроили пикет у Большого театра

В Москве прошел пикет в поддержку Николая Цискаридзе

Поклонники Николая Цискаридзе устроили пикет в центре Москвы. Участники акции выражали свое несогласие с планами руководства театра уволить премьера труппы и педагога.

Акция прошла у стен Большого театра в субботу днем. Поклонники артиста выражали ему свою поддержку с плакатами в руках.

Сам Цискаридзе на акцию не пришел, заявив, что это было бы неэтично.

Напомним, что 7 июня Цискаридзе получил от руководства уведомление о том, что его контракты как танцовщика и как педагога продлены не будут. Срок обоих контрактов истекает 30 июня.

В Большом театре говорят, что не продлять контракт артисту - это право руководства.

"Если руководство театра решает расстаться с сотрудником и имеет право это сделать, значит, оно должно вести себя, как считает нужным. Здесь нечего комментировать. Если люди хотят высказаться, они должны высказаться. Я за свободу слова и выражения, только хочу, чтобы все было в рамках правового поля", - заявила пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова.