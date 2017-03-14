Юбилейный фестиваль "Бенуа де ла Данс" стартует на сцене Большого в мае

Фото: m24.ru

XXV Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс" пройдет в Москве. На сцене Большого театра покажут все самые интересные танцевальные премьеры года. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Среди гостей фестиваля будут одни из самых известных танцоров мира. В этом году в "Бенуа де ла Данс" примут участие артисты Большого и Мариинского театра, а также иностранные танцоры Английского национального балета, балета Парижской национальной оперы, балета Джоффри, балета Сан-Франциско, Бостонского балета, Берлинского государственного балета и представители трупп из других мировых театров балета.

Жюри фестиваля также будет международным: вместе с бессменным председателем Юрием Григоровичем в него вошли художественный руководитель Национального балета Уругвая Хулио Бокка, прима Большого театра Светлана Захарова, художественный руководитель Национального балета Кореи Сю Джин Кан, художественный руководитель Вашингтонского балета Джули Кент и другие не менее титулованные и известные хореографы.

Фестиваль пройдет 30 и 31 мая. В рамках двух гала-концертов "Дефиле звезд "Бенуа де ла Данс" и новые лауреаты" и "Звезды "Бенуа де ла Данс" – лауреаты за четверть века" зрители увидят самые яркие номера конкурсных спектаклей и выступления лауреатов разных лет.

14 и 15 марта на сцене Большого театра покажут постановку Amore из трех одноактных балетов. В главной роли – прима-балерина Большого Светлана Захарова.