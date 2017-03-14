Прима Большого театра Светлана Захарова представит соло-программу Amore

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова представит сольную программу Amore, сообщает ТАСС.

14 и 15 балерина представит на сцене Большого театра авторскую программу, премьера которой состоялась в мае 2016 года в Италии, а потом лишь однажды показана в Москве. Amore – три одноактных балета, созданные специально для балерины лучшими балетмейстерами мира: "Франческа да Римини" на музыку Чайковского в хореографии Юрия Посохова, "Пока не пошел дождь" в хореографии Патрика де Бана на музыку Генделя, Респиги, Пина-Кинтаны и "Штрихи через хвосты" Маргерит Донлон на музыку Моцарта.

В каждой партии балерина предстает в новом неожиданном амплуа. По словам Захаровой, ей нравится удивлять публику. "Я не боюсь экспериментировать, люблю быть разной, непредсказуемой" – пояснила она. А помогать приме на сцене будут артисты Большого театра Михаил Лобухин, Денис Родькин и Денис Савин.

По словам балерины, за год балет успел побывать в Монако и Латвии, а после Большого отправится в Токио, Лондоне и в Прибалтийские страны.