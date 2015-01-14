В Москве простились с Еленой Образцовой

В столице простились с Еленой Образцовой

В среду, 14 января, в столице простились с оперной певицей Еленой Образцовой, сообщает телеканал "Москва 24".

Гражданская панихида состоялась в Большом театре, на сцене которого Образцова дебютировала в 1963 году.

Проститься с артисткой пришли коллеги, друзья и поклонники ее творчества. Людей в здание театра запускали небольшими группами. В районе Большого театра усилили меры по охране общественного порядка.

Отпевание пройдет 15 января в храме Христа Спасителя. Образцову похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, оперная певица ушла из жизни в Германии в возрасте 75 лет. В последнее время артистка тяжело болела.

Ранее сообщалось о том, что тело Елены Образцовой доставили в Москву спецбортом МЧС. Приехали в столицу и близкие Елены Образцовой, которых сопровождали психологи и врачи.