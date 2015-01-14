В Москве простились с Еленой Образцовой

В среду, 14 января, в столице простились с оперной певицей Еленой Образцовой, сообщает телеканал "Москва 24".
Гражданская панихида состоялась в Большом театре, на сцене которого Образцова дебютировала в 1963 году.
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Проститься с артисткой пришли коллеги, друзья и поклонники ее творчества. Людей в здание театра запускали небольшими группами. В районе Большого театра усилили меры по охране общественного порядка.
Отпевание пройдет 15 января в храме Христа Спасителя. Образцову похоронят на Новодевичьем кладбище.
Напомним, оперная певица ушла из жизни в Германии в возрасте 75 лет. В последнее время артистка тяжело болела.
Ранее сообщалось о том, что тело Елены Образцовой доставили в Москву спецбортом МЧС. Приехали в столицу и близкие Елены Образцовой, которых сопровождали психологи и врачи.
Елена ОбразцоваРодилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище.
Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Образцова также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.
Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере М.Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица окончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра.
Во время гастролей Большого театра в Милане на сцене театра Ла Скала Елена Образцова в роли гувернантки из оперы П. Чайковского "Пиковая дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии.
Оперная певица играла в фильме "Сельская честь" Франко Дзеффирелли. Кроме того, она была педагогом (в 1973-1994 годах преподавала в МГК имени Чайковского) и оперным режиссером. С 2007 по 2008 год Елена Образцова возглавляла оперную труппу Михайловского театра.
В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии. Елена Образцова скончалась 12 января в Германии в возрасте 75 лет.