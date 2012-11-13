Табаков и Хазанов просят назначить Цискаридзе директором ГАБТа

Табаков и Хазанов выдвинули Цискаридзе в директоры Большого театра

Народный артист СССР, режиссер Олег Табаков и художественный руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов поставили свои подписи под письмом, в котором группа деятелей российской культуры просит назначить директором Большого театра артиста балета Николая Цискаридзе. Документ был направлен президенту России Владимиру Путину, но пока остался без ответа.

"После реконструкции Большого театра Николай Цискаридзе достаточно последовательно и заботливо рассуждал о сделанном и о том, что надо сделать в театре. В мире танцовщики-премьеры часто становятся руководителями коллектива", - пояснил "Известиям" Табаков.

По словам Хазанова, письмо не содержало выпадов против Анатолия Иксанова – действующего руководителя Большого театра.

Вместе с тем специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой в своем блоге сообщил, что в послании Путину деятели культуры просят снять с поста Иксанова.

"Вряд ли подписанты не понимают, какую гигантскую работу сделал Иксанов, вытащив Большой театр из руин - в прямом и переносном смысле слова. Вряд ли они не понимают, что Николай Цискаридзе не может руководить таким сложным коллективом как Большой театр", - говорится в сообщении Швыдкого, который также подчеркнул, что в качестве служебной бумаги не знакомился с письмом.

Добавим, что 9 ноября министр культуры РФ Владимир Мединский еще на два года продлил контракт с гендиректором Большого Анатолием Иксановым.