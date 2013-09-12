Премьеры в Большом: корабль-призрак и "Укрощение строптивой"

238-й театральный сезон в Большом театре, открывающийся 17 сентября, представит любителям искусства семь премьер и три возобновленных постановки из прошлого репертуара. Подробнее о том, чем порадует зрителей главный театр страны в этом году, можно узнать из материала сетевого издания M24.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

“Летучий голландец”. Рихард Вагнер

Ряд премьер откроет опера “Летучий голландец”, поставленная режиссером Петером Коновичным. Постановка посвящена 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера и создается в сотрудничестве с Баварской государственной оперой. “Летучий голландец” уже ставили в Большом театре в 2004 году, и сегодня, спустя девять лет, зритель сможет снова увидеть знаменитую оперу в совершенно новой интерпретации. Роли в народной легенде Генриха Гейне о корабле-призраке исполнят как дебютанты (Натан Берг, Виланд Заттер), так и известные театральному сообществу артисты (Елена Зеленская, Александр Телига, Максим Пастер и другие). Первый показ состоится 16 октября, затем "Летучего голландца" можно будет посмотреть 17, 18, 19, 20, 22, 23 и 24 октября. Представления будут проходить на Новой сцене.

“Марко Спада”. Даниэль-Франсуа-Эспри Обер

На Исторической сцене 8 ноября пройдет еще одна премьера – балетная труппа под руководством французского хореографа Пьера Лакотта представит публике постановку “Марко Спада”. Впервые Лакотт поставил “Марко Спада, или дочь бандита” в 1981 году для Римской оперы, а в этом году Пьер покажет дополненную и измененную версию балета. Отмечается, что на сцене появятся новые персонажи, а Большой получил на постановку уникальные права. После премьеры балет будет проходить почти ежедневно.

“Дон Карлос”. Джузеппе Верди

Еще одной премьерой на Исторической сцене станет опера “Дон Карлос”, показ приурочен к двухсотлетию Верди. Постановкой одной из самых ярких опер композитора занялся британец Эдриан Ноубл. В опере задействована международная группа солистов – помимо отечественных, на сцену выйдут певцы из Великобритании, Италии, Мексики, США и Польши. Историю об интригах в королевском доме в эпоху завершения итальянских войн впервые представят 17 декабря, следующие постановки состоятся, соответственно, 18, 19, 20, 21, и 22 декабря. За музыкальное оформление оперы отвечает музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Василий Синайский. Андреа Каре, Дмитрий Белосельский, Рафал Шивек, Вероника Джиоева – артисты, которые исполнят главные партии.

“Иоланта” П.Чайковский. “Мавра” И. Стравинский

Британский режиссер-постановщик Ирина Браун поставит в Большом комедию Стравинского и притчу Чайковского. У Браун большой опыт работы режиссером – она сотрудничала с театрами в Великобритании и Шотландии, принимала участие в создании “Бориса Годунова” А. Тарковского. Отметим, что наряду с ведущими солистами (Екатерина Щербаченко, Анна Нечаева, Михаил Казаков) будут заняты артисты Молодежной оперной программы. За музыкальное оформление принялся обладатель престижной награды Королевского филармонического сообщества и широко известный в Европе дирижер Кирилл Карабиц. Показы начнутся 13 февраля и продолжатся 14, 15, 16, 18 и 19 на Новой сцене. Постановки пройдут не только в вечернее время, но и утром.

“Царская невеста”. Н.А Римский-Корсаков

За капитальное возобновление оперы "Царская невеста" взялась израильский режиссер-постановщик Юлия Певзнер. Любопытно, что премьера постановки состоялась еще в 1955 году. Спектакль по праву относят к “золотому фонду” Большого. Одной из главных особенностей “новой” оперы станут удивительные декорации, разработанные Федором Федоровским. Юлия Пивзнер уже участвовала в создании постановок "Турандот" и "Огненный ангел". В исторической опере в четырех действиях примут участие артисты Анна Аглатова, Венера Гимадиева, Эльчин Азизов и другие. Впервые увидеть "Царскую невесту" можно будет 22 февраля, затем 23, 25 февраля, 28, 29, 30 марта, 21, 22, 23, 24,25 мая 2014 года.

“Золотой век”. Дмитрий Шостакович

В январе и феврале на Исторической сцене большого театра покажут балет “Золотой век” – постановку, направленную на сохранение наследия легендарного театра. Балет Григоровича вернется в репертуар впервые с 2006 года. “Золотой век” был поставлен в России в 1929 году в Ленинградском государственном театре оперы и балета. Балет отличается наличием таких танцев, как канкан, чечетка, фокстрот, сценами бокса, азартных игр и футбольного матча.

“Дама с камелиями”. Фредерик Шопен

Балет "Дама с камелиями" появится в репертуаре Большого театра благодаря работе американского и немецкого балетмейстера Джона Ноймайера. Говорят, что на создание постановки хореографа вдохновила балерина Марсия Хайде, ради которой в 1978 году Джон создал спектакль. Историю куртизанки Маргариты Готье “расскажут” ведущие артисты Большого, а премьера пройдет 20 марта на Исторической сцене.

“Так поступают все”. В.А Моцарт

Голландец Флорис Виссер представит на площадке главного театра страны шедевральную оперу Моцарта “Так поступают все”. Классический сюжет о “старике” доне Альфонсо обретет в воплощении Виссера новое дыхание. Большая часть ролей отдана выпускникам Молодежной оперной программы Большого – Анне Крайниковой, Александре Кадуриной, Екатерине Морозовой, Юрию Городецкому, Андрею Жилиховскому и другим. Театральное сообщество сможет оценить очередную вариацию моцартовской оперы 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 мая 2014 года. Постановка будет проходить на Новой сцене.

“Укрощение строптивой”

Череду премьер завершит постановка Жана-Кристофера Майо "Укрощение строптивой". Балет создан французским художником-постановщиком эксклюзивно для Большого. Имя артистки, которая исполнит гордую и упрямую Катарину, пока держится в секрете. Премьера состоится 4 июля на Новой сцене.

Помимо новых постановок Большой театр проведет традиционные симфонические концерты, организует детский просветительский проект “Оперный дом ”. Кроме того, театр организует трансляции балетных спектаклей в мировые кинотеатры. В этом сезоне ожидается четыре трансляции постановок. Так, на киноэкранах покажут “Драгоценности”, “Утраченные иллюзии” и “Золотой век”. В Музее большого театра (фойе Новой сцены ) в 238-м сезоне пройдет ряд выставок. Например, фотовыставка, посвященная жизни легендарного театра в конце XIX - начала XX века или выставка, рассказывающая о жизни балерины Екатерины Максимовой.