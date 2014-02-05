Большой театр будет продавать билеты на стоячие места по 100 рублей

В Большом театре появятся "стоячие" места стоимостью 100 рублей

Большой театр намерен демонтировать почти 250 неудобных сидячих мест и сделать их стоячими, сообщил в среду генеральный директор театра Владимир Урин.

По его словам, руководство театра намерено обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой разрешить демонтаж этим летом 247 кресел, которые расположены в неудобных местах.

Билеты на образующиеся стоячие места будут продавать по 100 рублей, сообщает телеканал "Москва 24". "Люди будут стоять, рядом установим банкетки, на которые можно будет присесть", - сказал Урин.

Он также сказал, что выстроить новую систему продажи билетов театр планирует уже давно. В этой связи руководитель Большого отметил, что "вопросы билетной мафии - проблема всех крупных театров мира". "Как только согласие московских властей будет получено, мы начнем прорабатывать систему (продажи билетов. - Ред.) и запустим ее для людей, желающих купить билеты, но не имеющих такой возможности", - отметил Урин.

Кроме того, указал он, зрителей будут регулярно пускать на генеральные репетиции Большого театра. Впервые это намерены сделать уже в этом году, на премьере постановки Джона Ноймаера. Билеты на прогоны будут ощутимо дешевле, но по ним будут пускать только тех, кто моложе 30 лет.