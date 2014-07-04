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04 июля 2014, 14:35

Премьера балета "Укрощение строптивой" пройдет в Большом театре

Большой театр премьеры спектакли балет

Фото: bolshoi.ru

В пятницу, 4 июля, на Новой сцене Большого театра состоится премьера балета "Укрощение строптивой" в постановке французского хореографа Жана-Кристофа Майо. Либретто написано на основе пьесы Уильяма Шекспира. Драматург - Жан Руо.

"Укрощение строптивой" композитора Дмитрия Шостаковича станет первой за 20 лет работой хореографа с артистами, не являющимися членами труппы балета "Монте Карло".

В Большом театре отметили, этот балет не похож на практическое руководство по "домострою", во главу угла не ставят тему усмирения непокорной жены. Спектакль – о взаимодействии сильных личностей.

"Здесь речь идет именно о любви за гранью общепринятых норм. Ведь Петруччо, которого, казалось бы, влечет лишь состояние будущего тестя Баптисты, заключив брак, не оставляет Катарину, а уводит ее с собой, хотя мог бы благополучно проматывать ее приданое. Его влечет именно эта женщина", - отметили в ГАБТе.

Что до Катарины, то непокорность этой женщины обусловлена отнюдь не духом противоречия. Катарина выражает протест супругу в первую очередь потому, что узнает в нем себя.

"Катарина и Петруччо необычайно слаженно исполняют свою особенную партитуру, и их мастерски разыгранный номер позволяет им вырваться из рамок обыденных представлений о влюбленных", - добавили в Большом театре.

Роли исполняют Мария Александрова, Кристина Кретова (Катарина), Владислав Лантратов, Денис Савин, Артем Овчаренко (Петруччио), Ольга Смирнова, Анастасия Сташкевич, Мария Семеняченко (Бьянка), Артем Овчаренко, Александр Волчков (Люченцио).

Начало спектакля в 19.00.

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