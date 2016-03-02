Анна Нетребко и Владимир Юровский номинированы на International Opera Awards

Официальный сайт премии International Opera Awards опубликовал шорт-лист номинантов этого года. Среди них оказались и российские музыканты.

В представленных двадцати категориях всего одна, победителя в которой могут определить интернет-пользователи. В номинации "Выбор читателей" фигурирует Дмитрий Хворостовский.

Хор musicAeterna (Пермский театр оперы и балета), выступивший хедлайнером фестиваля в Экс-ан-Провансе, также претендует в этом году на награду. Коллектив, как отмечает пресс-служба театра, покорил европейскую публику своим выступлением в операх "Похищение из Сераля" Моцарта и "Альцина" Генделя.

В дирижерской номинации для российской публики наибольший интерес представляет Владимир Юровский. Его соперники – Джанандреа Нозеда, Карло Рицци, Кристиан Тилеман, Марк Вигглсворт, Рене Якобс.

В категории DVD за главный приз соревнуется диск с записью "Царской невесты". Спектакль был поставлен Дмитрием Черняковым на сцене Берлинской государственной оперы. Анна Нетребко претендует на награду как "Лучшая певица". В аналогичной мужской номинации в число претендентов вошел Игорь Головатенко, солист оперной труппы Большого театра.

Победители будут объявлены 15 мая в Лондоне.