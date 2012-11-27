Национальная Премия "Большая Цифра" проводит зрительское голосование

Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения "Большая Цифра" проводит зрительское голосование. Принять участие в нем можно на сайте Премии с 1 по 15 декабря 2012 года.

В зрительском голосовании может принять участие любой желающий – для этого необходимо зарегистрировать свой e-mail на сайте Премии и получить письмо с уникальной ссылкой для голосования. Каждый зритель имеет возможность голосовать за любимый канал в каждой номинации 1 раз в сутки.

Трем самым активным участникам зрительского online голосования будут вручены ценные призы.

Однако организаторы предупреждают, что при попытке "накручивания" голосов (при голосовании более трех пользователей с одного IP-адреса в течение суток) пользователи будут автоматически блокироваться системой голосования.

"Большая Цифра-2013" проводится по четырем категориям номинаций: Компания-оператор; Оборудование и технологии для цифрового телерадиовещания; Новое российское телевидение и Зарубежное телевидение в России.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 января 2013 года в рамках проведения 15-й международной выставки и форума CSTB’2013 – главного ежегодного события телевизионной и телекоммуникационной отраслей России и стран СНГ.