К 2035 году население Москвы увеличится в два раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Население Москвы к 2035 году увеличится почти в два раза, сообщают специалисты ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы".

По данным института, через 22 года количество жителей столицы достигнет 24 миллионов человек (на 1 января 2013 года в Москве проживало более 12 миллионов человек).

Прогноз численности населения столицы важен для реализации проекта "Большая Москва", который стартовал в прошлом году. С 1 июля 2012 года к Москве присоединились земли на юго-западе Подмосковья. Всего в столичный регион вошло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Московской области.

Для развития проекта "Большая Москва" столичные власти намерены привлечь зарубежных инвесторов и специалистов. При застройке и благоустройстве новых территорий будет учитываться опыт Франции ("Большой Париж") и Германии ("Большой Берлин").